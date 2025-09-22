Göttlicher sorgt für Emder Höhenflug

Felix Göttlicher war der Mann des Abends im Ostfriesland-Stadion. Beim 2:0 (1:0)-Sieg von Kickers Emden gegen Blau-Weiß Lohne erzielte der Innenverteidiger beide Treffer und führte sein Team damit zum zweiten Zu-Null-Erfolg in Serie. Mit nun drei Saisontoren teilt sich Göttlicher die Führung in der vereinsinternen Torschützenliste mit Nick Stepantsev und Marten Schmidt.
Bereits in der 14. Minute brachte Göttlicher die Gastgeber auf Kurs. Einen langen Einwurf von David Schiller verlängerte Kapitän Dennis Engel, Göttlicher stand goldrichtig und köpfte den Ball gegen die Laufrichtung von Lohner Torhüter Marko Dedovic zur Führung ein. „Da hatte ich ein bisschen Glück, dass der Ball genau bei mir gelandet ist“, sagte der 23-Jährige, der erst sein sechstes Pflichtspiel für die Kickers absolvierte.
Erneut per Einwurf: Göttlicher stellt auf 2:0
Auch beim zweiten Treffer hatte Schiller seine Füße im Spiel. Wieder kam der Ball per Einwurf in den Strafraum, diesmal verlängerte ein Lohner – Leonard Bredol – unfreiwillig vor die Füße von Göttlicher, der aus kurzer Distanz zum 2:0 einschob (61.). „Da war ein bisschen Instinkt mit dabei“, so der Doppeltorschütze, dem zwei Tore in einem Spiel zuletzt in der F- oder E-Jugend gelungen waren.
Zuvor hatten die Emder mehrere gute Gelegenheiten: Schiller per Kopf (21./29.) und Steffens, dessen Abschluss nach einem Konter abgefälscht wurde (31.). Auf der anderen Seite parierte Norman Quindt einen Abschluss von Nico Thoben kurz vor der Pause (45.).
Disziplinierte Defensive übersteht Unterzahl
Nach dem 2:0 konzentrierte sich Göttlicher wieder auf seine Kernaufgabe – und die Defensive wurde noch einmal gefordert, als Janek Siderkiewicz in der 81. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Die Kickers brachten den Sieg dennoch souverän über die Zeit. „Für die ganze Mannschaft ist es gut zu wissen, dass man sich auf uns hinten verlassen kann“, sagte Göttlicher. „Dass wir wieder die Null gehalten haben, freut mich natürlich sehr.“
Auch Co-Trainer Markus Unger, der erneut den krankgeschriebenen Chefcoach Stefan Emmerling vertrat, zeigte sich zufrieden: „Wir sind glücklich, dass wir zwei Siege geholt haben und die Jungs diese Gier zeigen, alles verteidigen zu wollen.“
Mit dem Erfolg kletterte Emden zumindest vorübergehend auf Rang sechs. Ob die Kickers nun wieder richtig in der Spur sind? „Das wird man sehen“, meinte Göttlicher. Die nächsten Aufgaben warten mit den Bundesliga-Reserven von Werder Bremen, dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV. „Wenn wir an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen können, ist einiges drin.“
BSV Kickers Emden – TuS Blau-Weiß Lohne 2:0
BSV Kickers Emden: Norman Quindt, Dennis Engel, Jarno Janssen, Felix Göttlicher, Janek Siderkiewicz, Michael Chukwuemeka Igwe (90. Julian Stöhr), Mika Eickhoff (77. Michel Eickschläger), Noah Gumpert (84. Marvin Eilerts), Tido Steffens (67. Marten Schmidt), David Schiller (61. Theo Schröder), Emanuel Adou - Trainer: Stefan Emmerling
TuS Blau-Weiß Lohne: Marko Dedovic, Malte Wengerowski (81. Nilo Eggimann), Johannes Sabah, Jakub Westendorf, Rilind Neziri (77. Roberto Sandu), Leonard Bredol, Nico Thoben (46. Martin Kobylanski), Niklas Tepe, Bjarne Kasper (46. Jannik Zahmel), Thorsten Tönnies, Felix Schmiederer (46. Pelle Hoppe) - Trainer: Uwe Möhrle
Schiedsrichter: Jannik Weinkauf (Oldenburg) - Zuschauer: 1850
Tore: 1:0 Felix Göttlicher (14.), 2:0 Felix Göttlicher (61.)
Gelb-Rot: Janek Siderkiewicz (81./BSV Kickers Emden/)