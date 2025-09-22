– Foto: Imago Images

Göttlicher sorgt für Emder Höhenflug Innenverteidiger trifft doppelt beim 2:0-Erfolg gegen Lohne

Felix Göttlicher war der Mann des Abends im Ostfriesland-Stadion. Beim 2:0 (1:0)-Sieg von Kickers Emden gegen Blau-Weiß Lohne erzielte der Innenverteidiger beide Treffer und führte sein Team damit zum zweiten Zu-Null-Erfolg in Serie. Mit nun drei Saisontoren teilt sich Göttlicher die Führung in der vereinsinternen Torschützenliste mit Nick Stepantsev und Marten Schmidt.

Bereits in der 14. Minute brachte Göttlicher die Gastgeber auf Kurs. Einen langen Einwurf von David Schiller verlängerte Kapitän Dennis Engel, Göttlicher stand goldrichtig und köpfte den Ball gegen die Laufrichtung von Lohner Torhüter Marko Dedovic zur Führung ein. „Da hatte ich ein bisschen Glück, dass der Ball genau bei mir gelandet ist“, sagte der 23-Jährige, der erst sein sechstes Pflichtspiel für die Kickers absolvierte. Erneut per Einwurf: Göttlicher stellt auf 2:0

Auch beim zweiten Treffer hatte Schiller seine Füße im Spiel. Wieder kam der Ball per Einwurf in den Strafraum, diesmal verlängerte ein Lohner – Leonard Bredol – unfreiwillig vor die Füße von Göttlicher, der aus kurzer Distanz zum 2:0 einschob (61.). „Da war ein bisschen Instinkt mit dabei“, so der Doppeltorschütze, dem zwei Tore in einem Spiel zuletzt in der F- oder E-Jugend gelungen waren. Zuvor hatten die Emder mehrere gute Gelegenheiten: Schiller per Kopf (21./29.) und Steffens, dessen Abschluss nach einem Konter abgefälscht wurde (31.). Auf der anderen Seite parierte Norman Quindt einen Abschluss von Nico Thoben kurz vor der Pause (45.).