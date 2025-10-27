Göttinger Teams bereit fürs Derby, Wolfenbüttel siegt deutlich

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg meldeten sich die Freien Turner Braunschweig mit einem klaren 4:0 gegen den SV Lengede zurück. Doppeltorschütze Luca Faustmann (15., 34.) und Luis Bendix Canete Cerrilo (19.) sorgten für eine beruhigende Führung. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Maximilian Meinecke (74.) per Strafstoß zum Endstand. Die Minikrise von drei sieglosen Spielen wurde also solide beendet.

Auch die SVG Göttingen 07 fuhr drei Punkte ein – beim 1:0 in Fallersleben reichte ein Treffer von Jan Hooge (42.) zum Sieg. "Es war ein Spiel unter brutal schweren Bedingungen“, berichtete Trainer Nils Reutter. „Der Wind sorgte für Vorteile und Nachteile auf beiden Seiten. Dennoch haben beide Teams es versucht, fußballerisch zu lösen.“ Am Ende setzte sich die SVG dank starker Defensivarbeit durch. „Wenn du so hart arbeitest, gehört das Spielglück dann auch gerne mal dazu“, so Reutter zufrieden. Durch den Sieg klettert die SVG auf Rang vier – das kommende Derby gegen Göttingen 05 verspricht nun Hochspannung.