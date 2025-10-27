Göttinger Teams bereit fürs Derby, Wolfenbüttel siegt deutlich

In der Landesliga Braunschweig wütete der Regen und so standen nur fünf Partien auf dem Programm, die überwiegend auf dem Kunstrasen ausgetragen wurden. Im Keller feierte Germania Wolfenbüttel einen wichtigen Dreier im Aufsteigerduell, während Gifhorn an der Tabellenspitze weiter zuhause makellos bleibt
Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg meldeten sich die Freien Turner Braunschweig mit einem klaren 4:0 gegen den SV Lengede zurück. Doppeltorschütze Luca Faustmann (15., 34.) und Luis Bendix Canete Cerrilo (19.) sorgten für eine beruhigende Führung. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Maximilian Meinecke (74.) per Strafstoß zum Endstand. Die Minikrise von drei sieglosen Spielen wurde also solide beendet.
Auch die SVG Göttingen 07 fuhr drei Punkte ein – beim 1:0 in Fallersleben reichte ein Treffer von Jan Hooge (42.) zum Sieg. "Es war ein Spiel unter brutal schweren Bedingungen“, berichtete Trainer Nils Reutter. „Der Wind sorgte für Vorteile und Nachteile auf beiden Seiten. Dennoch haben beide Teams es versucht, fußballerisch zu lösen.“ Am Ende setzte sich die SVG dank starker Defensivarbeit durch. „Wenn du so hart arbeitest, gehört das Spielglück dann auch gerne mal dazu“, so Reutter zufrieden. Durch den Sieg klettert die SVG auf Rang vier – das kommende Derby gegen Göttingen 05 verspricht nun Hochspannung.
Der 1. SC Göttingen 05 feierte beim 3:0-Heimsieg über Eintracht Northeim einen ungefährdeten Erfolg. Schon früh stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg: Ein Eigentor von Till Becker (4.) und ein Kopfballtreffer von Benedict Chandra (8.) sorgten für die komfortable Führung. Ali Ismail stellte den 3:0-Endstand her und der Heimsieg war perfekt. Northeim ist nun seit vier Partien ohne Sieg.
Der MTV Gifhorn bleibt das Maß aller Dinge. Gegen den TSC Vahdet Braunschweig gewann die Ringe-Elf souverän mit 4:1. „Es war ein zähes Spiel bei schwierigen Bedingungen“, sagte Trainer Holger Ringe. Nach einem Platzverweis gegen Vahdet-Keeper Pascal Nshimiymana (25.) nutzte Gifhorn die Überzahl konsequent: Jovan Hoffart (17.) und Julio Rodrigues (30.) trafen früh, ehe Simone De Gaetani (55.) und Justin Cimino (64.) nachlegten. Mit dem Erfolg bleibt der MTV auf Tuchfühlung zu Spitzenreiter Vorsfelde – und unterstreicht seine Ambitionen auf den direkten Wiederaufstieg.
Nach wochenlanger Durststrecke meldet sich der BV Germania Wolfenbüttel eindrucksvoll zurück. Gegen Schlusslicht FC Sülbeck/Immensen siegte das Team von Trainer Sascha Kallmeyer deutlich mit 5:1. Bereits vor der Pause traf Justus Rosenau per Elfmeter (35.), danach legten Lennard Lacheiner (54., 67.) und Adam Dogan (76.) nach. Den Schlusspunkt setzte Lando Baerwolf (87.). Der Ehrentreffer von Dennis Behrens (90.) war nur Ergebniskosmetik. Mit dem klaren Heimerfolg kam die Germania bis auf vier Punkte an Fallersleben auf Rang elf heran.