Göttingen will daheim wieder punkten

Am Sonnabend um 16 Uhr steht im Jahnstadion das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. SC Göttingen 05 und dem SC Rot-Weiß Volkmarode an. Beide Mannschaften gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen, aber ähnlicher Zielsetzung in die Partie: Sie wollen nach schwierigen Wochen wieder ein Erfolgserlebnis einfahren.

Göttingens Trainer Jozo Brinkwerth zeigt sich erleichtert über das erste Heimspiel seit längerem. „Endlich mal wieder ein Heimspiel und dazu aktuell auch noch im Jahnstadion“, sagt er. Der Coach muss jedoch mit gesundheitlichen Problemen im Kader umgehen: Eine leichte Grippewelle habe die Mannschaft in dieser Woche getroffen. Ob alle Spieler rechtzeitig fit werden, bleibt abzuwarten. Sicher fehlen werden Alexander Knopf (Oberschenkelprobleme) und Laurin Böll (Klassenfahrt). Wieder einsatzfähig ist dagegen Richard Hehn, der seine Sperre abgesessen hat. Brinkwerth betont, dass nach den drei schwierigen Auswärtsspielen „das Ziel einfach ein Sieg“ sei – über alles andere wolle man nicht reden.

Auch Volkmarodes Trainer Collin Gerstung blickt mit Vorfreude auf die Reise nach Südniedersachsen. „Wir fahren wieder mit einem Reisebus, spielen im Jahnstadion – gegen eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer oben mitgespielt hat“, sagt er. Trotz der starken Konkurrenz sieht Gerstung Chancen: „Wir wissen um unsere Stärken und wollen die diesmal über 90 Minuten auf den Platz bringen.“ Der Coach hofft auf die Rückkehr einiger zuletzt angeschlagener oder erkrankter Spieler und will mit einer schlagkräftigen Elf antreten.

Nach der deutlichen Niederlage im Stadtpokal gegen Eintracht Braunschweig will Volkmarode schnell den Schalter umlegen. „Es geht nicht nur darum, nach Göttingen zu fahren und einen tollen Tag zu haben, sondern wir wollen auch etwas Zählbares mitnehmen“, betont Gerstung.