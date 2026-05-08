Göttingen 05 will "Selbstvertrauen tanken" und Northeim besiegen Generalprobe vor dem Stadtderby von NK · Heute, 14:08 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Harbke

Für den 1. SC Göttingen 05 steht am heutigen Freitagabend das nächste Duell gegen den FC Eintracht Northeim an. Trainer Jozo Brinkwerth erwartet dabei erneut eine intensive Partie gegen einen Gegner, mit dem es „immer wieder schöne Spiele“ gebe.

Besonders die Spielweise der Northeimer hebt Brinkwerth hervor: „Sie verfügen auch über viele junge Spieler, die gerne ins Tempo gehen und ein schnelles Spiel lieben, so wie wir das ja auch gerne machen.“ Entsprechend rechnet der 05-Coach mit einem engagierten Gegner, der dringend punkten möchte, um nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten. Northeim steht aktuell mit 33 Punkten auf dem elften Platz.

Trotz der tabellarischen Situation sieht Brinkwerth den kommenden Gegner keineswegs schwach: „Sie sind meiner Meinung nach recht stabil geworden in der Rückrunde, haben aber nicht die nötigen Punkte geholt.“ In der Rückrundentabelle steht Northeim auf Platz neun, verlor aber vier der vergangenen fünf Ligapartien. Für Göttingen 05 soll die Partie gleichzeitig ein wichtiger Schritt mit Blick auf das anstehende Stadtderby. „Für uns gilt es jetzt, vor dem großen Derby nochmal Selbstvertrauen zu tanken.“, erklärte Brinkwerth. Zudem wolle man „allen nochmal Spielpraxis geben“.