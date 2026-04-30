Göttingen 05 will in Sülbeck "wieder punkten" Hinspiel klar 5:0 gewonnen von NK · Heute, 00:21 Uhr · 0 Leser

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Der 1. SC Göttingen 05 reist am heutigen Donnerstagabend zum Auswärtsspiel zu Sülbeck/Immensen. Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg wollen die Göttinger wieder punkten und zurück in die Erfolgsspur finden.

Trainer Jozo Brinkwerth macht die Zielsetzung klar: Nach dem Remis zuletzt in Volkmarode wolle man „natürlich versuchen, in Sülbeck zu punkten“. Dabei ist die Ausgangslage nicht ganz einfach, denn „wir haben jetzt zwei Spiele lang nicht mehr gewonnen“.

Gleichzeitig warnt Brinkwerth vor dem kommenden Gegner, der zuletzt ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt hat mit dem 7:0 gegen Lengede. Zudem habe sich die Mannschaft personell verstärkt: „Neuzugang Marc Grunert ist ein super Fußballer, der so einer Mannschaft viel Input geben kann.“ „In Sülbeck ist es nicht so einfach zu spielen. Manch ein Gegner hat sich da schon schwer getan“, betont Brinkwerth und verweist damit auf einige gute Heimauftritte des Aufsteigers.