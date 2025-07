Göttingen 05 verpflichtet jungen Angreifer!

Der 1. SC Göttingen befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison und auch in diesem Jahr werden die 05er zum erweiterten Favoritenkreis gehören. Nun stellte der Verein einen neuen Angreifer vor, der mit seiner Torgefahr dem Landesligisten helfen soll, oben mitzuspielen.

Von GW Himmelsthür wechselt Elias Stock in den Maschpark. Der 20-Jährige überzeugt durch seine Geradlinigkeit und dem Zug zum Tor. Das bewies der Youngster in der abgelaufenen Saison in der Bezirksliga Hannover und erzielte 13 Tore in 26 Einsätzen. Nun also der Schritt in die Landesliga zu den 05ern.

Bereits am vergangenen Freitag stand der Neuzugang bei der Testspielniederlage gegen Lupo Martini Wolfsburg auf dem Feld und fügte sich ins Team ein. Auf der vereinseigenen Homepage äußerte sich der Neuzugang wie folgt: „Ich möchte mich bestmöglich weiterentwickeln und mit der Mannschaft bestmöglichen Erfolg haben.“