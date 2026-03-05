Göttingen 05 und FT Braunschweig spielen am Sonntag auf Sieg! Direkte Duelle zuletzt mit einigen Toren gespickt von NK · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stefan Schneider - FT Braunsch

Am kommenden Sonntag trifft der Tabellenfünfte 1. SC Göttingen 05 auf die neuntplatzierten Freien Turner Braunschweig. Die Gastgeber gehören zu den stärksten Heimteams der Liga und stehen in der Heimtabelle auf Rang zwei, bei bislang nur einer Niederlage auf eigenem Platz. Vielleicht ein gutes Omen, um den ersten Sieg im neuen Jahr zu feiern..

Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften endete 2:2. In der Saison zuvor hatten jedoch die Freien Turner beide direkten Duelle für sich entschieden mit 6:3 und 3:2. Als "hochklassig und spektakulär" bezeichnete FT-Coach Gian Luca Renner diese beiden Duelle. Entsprechend erwartet der Gäste-Coach erneut ein intensives Spiel: „Wir freuen uns auf einen der stärksten Gegner der Liga.“

Während Göttingen zuletzt eine Niederlage gegen Vorsfelde hinnehmen musste, waren die Braunschweiger zum Jahresstart gegen den gleichen Gegner erfolgreich: dem 4:0-Sieg folgte ein 2:2 gegen Fallersleben. Zuvor hatte Göttingen allerdings eine starke Serie hingelegt und aus sechs Spielen 16 Punkte geholt. Göttingens Trainer Jozo Brinkwerth erwartet daher ein schwieriges Heimspiel: „Nach dem Spiel gegen den Tabellenzweiten Vorsfelde, treffen wir jetzt auf die Freien Turner, die zwar tabellarisch weiter unten stehen, aber anhand der letzten Ergebnisse und der Vorbereitung auch ein absoluter Top-Gegner sind.“ Trotzdem ist die Zielsetzung klar formuliert: „Von daher wird es kein leichtes Unterfangen, aber für uns gilt es, nach der Niederlage, jetzt drei Punkte zu holen.“