Göttingen 05 überragend, Vorsfelde nutzt Patzer der Konkurrenz

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Der 22. Spieltag der Landesliga Braunschweig ist absolviert und an der Tabellenspitze konnte sich der SSV Vorsfelde absetzen. Bleckenstedt und Gifhorn patzten als Verfolger. Im Abstiegskampf waren Fallersleben und Acosta die Gewinner des Spieltags. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Ein echtes Torfestival gab es in Lengede. Acosta dominierte von Beginn an und führte bereits früh deutlich. Maurice Franke (vier Treffer), Niklas Neudorf (drei Treffer) und Kerem Baydan (zwei Treffer) ragten besonders heraus. Auch Jawid Haidari, Aleksandar Jovanovic und Paul Luka Preß (zwei Treffer) trafen. Den zwischenzeitlichen Ehrentreffer für Lengede erzielte Kiano Przondziono (18.). Acosta meisterte die Pflichtaufgabe mit Bravour und sprang auf Platz neun.

Die SVG erwischte einen perfekten Start und führte durch einen Doppelpack von Maximilian Werner (5., 29.) sowie einen Treffer von Nicolas Rode (35.) früh mit 3:0. Noch vor der Pause erhöhte Werner auf 4:0 (45.), ehe Leander Petry quasi im Gegenzug auf 1:4 verkürzte (45.). In der zweiten Halbzeit gelang Kästorf durch Marius Saikowski (62.) noch Ergebniskosmetik, am klaren Auswärtssieg der Göttinger änderte das jedoch nichts. Damit sind beide Teams punktgleich und die SVG mit fünf ungeschlagenen Spielen in Serie in super Form.

Im Spitzenspiel setzte Göttingen ein deutliches Zeichen und sorgte für eine dicke Überraschung. Lennart Sieburg traf dreifach (13., 30., 45.+4), Jannis Wenzel steuerte zwei Tore bei (34., 72.) und Linus Nolte erhöhte zwischenzeitlich auf 5:0 (62.). Gifhorn hatte dem Offensivdruck der Gastgeber nichts entgegenzusetzen und verlor drei der letzten vier Ligapartien.

In einer umkämpften Begegnung trennten sich beide Teams torlos. Bleckenstedt blieb damit weiter ungeschlagen, konnte jedoch keine weiteren Punkte im Aufstiegsrennen gutmachen. Bleckenstedt kommt damit im zweiten direkten Duell der Saison nicht über ein torloses Remis hinaus.

Bovenden legte früh los und ging bereits in der 1. Minute durch Peter Egbert in Führung. Hebun Kaplan erhöhte nach 20 Minuten auf 2:0. Lange blieb es bei diesem Spielstand, ehe Dilsad Kaplan in der Schlussphase (82.) die Entscheidung herbeiführte. Luca Faustmann gelang kurz vor Schluss noch das 1:3 (90.), das jedoch nur noch Ergebniskosmetik war. Nach drei Remis im direkten Duell in Serie, konnte also wieder ein Sieger ermittelt werden. Die Gäste lassen damit auch die vergangenen Wochen hinter sich.

Nach torloser erster Halbzeit drehte Vorsfelde nach der Pause auf. Mahmud Chaaban (55.) und Nicolas Mokry (59.) brachten den Tabellenführer in Führung. Zwar verkürzte Omar Romdhani (61.), doch Lucas Friedrich (69.) sowie Dennis Dubiel per Foulelfmeter (73.) stellten die Weichen auf Sieg. Ein Eigentor von Björn Methner (90.) sorgte für den Endstand. Vorsfelde nutzte die Patzer von den beiden Verfolgern und festigte die Tabellenführung.