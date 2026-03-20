Göttingen 05 stellt neues Trainerduo vor! Frühzeitig Klarheit auf der Trainerbank von NK · Heute, 13:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörn Kutschmann

Der 1. SC Göttingen 05 hat die Weichen für die Zukunft gestellt und präsentiert ein neues Trainerteam für die Saison 2026/27. Jan Baruschka übernimmt das Amt des Cheftrainers der Landesliga-Mannschaft, unterstützt wird er dabei von Jan Diederich als Co-Trainer. Das gab der Verein auf der Homepage bekannt.

Der 39-jährige Baruschka bringt neben seiner B-Lizenz auch Erfahrungen aus dem Nachwuchs- und Herrenbereich mit. Unter anderem war er im Nachwuchs des KSV Hessen Kassel tätig und sammelte weitere Stationen im Junioren- sowie Seniorenbereich. Zuletzt trainierte er die SG Weser in der Kreisoberliga. Zusätzlich betreibt er eine vereinsübergreifende Fußballakademie und wird auch beim 1. SC Göttingen 05 mit Talenten aus dem eigenen Nachwuchs arbeiten. Baruschka blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Mich hat das Gesamtpaket überzeugt: es gibt klare Ziele und Ambitionen. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und die Zusammenarbeit mit der Mannschaft, meinem Trainerkollegen und den Vereinsverantwortlichen. 05 ist über die Landesgrenzen hinaus für seine großartige Jugendarbeit bekannt. Es ist sehr positiv, dass es möglich ist, jedes Jahr einige talentierte Eigengewächse integrieren zu können. Zudem ist der Support der Fans einzigartig.“

Mit Jan Diederich kehrt ein bekanntes Gesicht zurück zum Verein. Der ehemalige Verteidiger spielte bereits im Nachwuchs und später auch im Herrenbereich für Göttingen 05. Zudem war er Co-Trainer in der Oberliga sowie Cheftrainer beim SSV Nörten-Hardenberg. Auch Diederich zeigt sich überzeugt von seiner neuen Aufgabe: „Für mich ist das die ideale Möglichkeit, wieder an die Seitenlinie zurückzukehren. In einer Rolle als Cheftrainer hätte die Pause aus zeitlichen Gründen vermutlich noch deutlich länger gedauert. Sportlich ist das aktuell die attraktivste Option für mich. Umso mehr freut es mich, dass sich diese Konstellation ergeben hat – mit einem Verein und einem Cheftrainer, die gezielt eine Ergänzung durch mich gesucht haben und mit denen wir schnell zu einer Einigung gekommen sind.“