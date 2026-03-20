Göttingen 05 stellt neues Trainerduo vor!

Der 1. SC Göttingen 05 hat die Weichen für die Zukunft gestellt und präsentiert ein neues Trainerteam für die Saison 2026/27. Jan Baruschka übernimmt das Amt des Cheftrainers der Landesliga-Mannschaft, unterstützt wird er dabei von Jan Diederich als Co-Trainer. Das gab der Verein auf der Homepage bekannt.
Der 39-jährige Baruschka bringt neben seiner B-Lizenz auch Erfahrungen aus dem Nachwuchs- und Herrenbereich mit. Unter anderem war er im Nachwuchs des KSV Hessen Kassel tätig und sammelte weitere Stationen im Junioren- sowie Seniorenbereich. Zuletzt trainierte er die SG Weser in der Kreisoberliga. Zusätzlich betreibt er eine vereinsübergreifende Fußballakademie und wird auch beim 1. SC Göttingen 05 mit Talenten aus dem eigenen Nachwuchs arbeiten.
Baruschka blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Mich hat das Gesamtpaket überzeugt: es gibt klare Ziele und Ambitionen. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und die Zusammenarbeit mit der Mannschaft, meinem Trainerkollegen und den Vereinsverantwortlichen. 05 ist über die Landesgrenzen hinaus für seine großartige Jugendarbeit bekannt. Es ist sehr positiv, dass es möglich ist, jedes Jahr einige talentierte Eigengewächse integrieren zu können. Zudem ist der Support der Fans einzigartig.“
Mit Jan Diederich kehrt ein bekanntes Gesicht zurück zum Verein. Der ehemalige Verteidiger spielte bereits im Nachwuchs und später auch im Herrenbereich für Göttingen 05. Zudem war er Co-Trainer in der Oberliga sowie Cheftrainer beim SSV Nörten-Hardenberg.
Auch Diederich zeigt sich überzeugt von seiner neuen Aufgabe: „Für mich ist das die ideale Möglichkeit, wieder an die Seitenlinie zurückzukehren. In einer Rolle als Cheftrainer hätte die Pause aus zeitlichen Gründen vermutlich noch deutlich länger gedauert. Sportlich ist das aktuell die attraktivste Option für mich. Umso mehr freut es mich, dass sich diese Konstellation ergeben hat – mit einem Verein und einem Cheftrainer, die gezielt eine Ergänzung durch mich gesucht haben und mit denen wir schnell zu einer Einigung gekommen sind.“
Der Sportliche Leiter Jan Steiger sieht im neuen Duo eine optimale Lösung: „Wir sind sehr zufrieden, dass wir innerhalb kürzester Zeit ein Trainerduo gefunden haben, das sportlich und menschlich unseren Wunschvorstellungen entspricht. Jan Baruschka kenne ich bereits seit einigen Jahren und habe seinen Weg immer verfolgt. Er bringt innovative Ideen mit und ist unverbraucht in der südniedersächsischen Fußballlandschaft. Jan Diederich ist eine ideale Ergänzung mit 05-DNA und Erfahrung in der Landesliga Braunschweig.“
Auch der 1. Vorsitzende Marius König zeigte sich zufrieden mit der Entscheidung: „Ich bin sehr glücklich, dass wir so schnell ein neues Trainerteam gefunden haben. Wir haben nach einem jungen, ehrgeizigen Trainer gesucht, der auf junge Spieler setzt und diese weiterentwickeln kann. Denn unsere Philosophie ist es weiterhin, auf unseren eigenen Nachwuchs zu setzen und junge, talentierte Spieler zu fördern und in die 1. Herren zu integrieren. Unser Fokus liegt auf langfristigem Erfolg unter Beachtung der finanziellen Möglichkeiten. Jan Baruschka hat mich bereits im ersten Gespräch durch seine Energie und Leidenschaft für den Fußball überzeugt. Er bringt das fußballerische Fachwissen mit, um junge, ambitionierte Spieler zu fördern und diese in ihren Fähigkeiten zu verbessern. Ich sehe in Jan Diederich zudem einen absoluten Fußballfachmann, der immer einen guten Draht zu seinen Spielern hat und die Jugendarbeit des Vereins sieht und wertschätzt. Ich bin überzeugt, dass die beiden sehr gut zusammenpassen und erfolgreich zusammenarbeiten werden. Ich wünsche beiden nur das Beste bei 05 und eine erfolgreiche Zeit!“
Mit dem neuen Trainerduo setzt der 1. SC Göttingen 05 weiterhin auf eine nachhaltige sportliche Entwicklung und legt dabei einen klaren Fokus auf die Förderung eigener Talente.