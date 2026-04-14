Göttingen 05 schlägt Bleckenstedt, Volkmarode holt Big-Points

– Foto: L. Höthke & J. Jansen

Das Wochenende der Landesliga Braunschweig bot einiges an Spannung. An der Spitze gewann Göttingen 05 das Spitzenspiel gegen Bleckenstedt. Im Abstiegskampf punkteten nur Fallersleben und Volkmarode. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Volkmarode sicherte sich einen knappen Heimsieg. Robin Meiler (26.) brachte die Gastgeber in Führung, Ole Jakob Werner erhöhte (55.). Luis Bendix Canete Cerrilo (75.) verkürzte, doch es blieb beim 2:1. Die Hausherren spielten ihre Heimstärke aus, siegten im direkten Duell und sprangen an den Freien Turnern vorbei.

In einer intensiven Partie trennten sich beide Teams remis. Hebun Kaplan brachte Bovenden früh in Führung (5.), Lennox Binder drehte das Spiel mit zwei Treffern (17., 56.). Dennis Falinski sorgte per Foulelfmeter (62.) für den 2:2-Endstand. Ein gewonnener Punkt für die Gäste im Abstiegskampf.

Ein dramatisches Spiel mit spätem Sieger: Thomas Sonntag brachte Bleckenstedt in Führung (8.), Laurin Böll (17.) und Jannis Wenzel (28.) drehten die Partie. Nach dem späten Ausgleich durch Rico-Rene Frank (86.) entschied Maximilian Herwig das Spiel in der Nachspielzeit (90.+4) für Göttingen 05. Bleckenstedt verlor erstmals nach zehn Partien und musste im Titelrennen abreißen lassen.

Gifhorn erwischte den besseren Start durch Simone De Gaetani (11.) und Julio Rodrigues (17., Foulelfmeter). Acosta kämpfte sich durch Maurice Franke (51.) und Onur Can Ada (65.) zurück, doch Jovan Hoffart (69.) sicherte Gifhorn den Auswärtssieg. Gifhorn ist zurück in der Spur und bleibt bei zwei Spielen weniger sechs Punkte hinter Vorsfelde auf Platz zwei.

Kästorf setzte sich auswärts klar durch. Nach torloser erster Halbzeit traf Jannes Drangmeister doppelt (67., 79.), dazwischen verwandelte Leander Petry einen Foulelfmeter (70.) zum 0:3. Kästorf gewann nun fünf der vergangenen sechs Partien und zuletzt sechs direkte Duelle in Serie gegen Lengede.

Die SVG Göttingen dominierte früh. Yannis Fischer traf doppelt (4., 13.), Maximilian Werner erhöhte (20.). Nach der Pause machte erneut Fischer (51.) mit seinem dritten Treffer alles klar. Die Hausherren sind nun seit sieben Partien unbesiegt und weiterhin in bestechender Form.

Eintracht Northeim dominierte die Partie von Beginn an. Thierry Ngoudjou Patigo traf früh (5.), ehe Julen Mediavilla Asenio mit einem Doppelpack (14., 15.) nachlegte. Den Schlusspunkt setzte Andre Beuster (70.) zum 4:0. Northeim gewann also auch das achte Landesliga-Spiel gegen Wolfenbüttel.