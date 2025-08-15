Göttingen 05 reist gewarnt nach Wolfenbüttel

– Foto: Danny Taubert

Am Sonntag trifft der 1. SC Göttingen 05 in der Landesliga Braunschweig auf Aufsteiger Germania Wolfenbüttel. Für Trainer Jozo Brinkwerth ist klar: Auch wenn die Gastgeber erst seit dieser Saison wieder in der Liga spielen, wird es alles andere als ein typisches Aufsteigerduell.

„Germania hat einige sehr gute Fußballer in den eigenen Reihen, die jederzeit in der Lage sind, Gegnern das Leben schwer zu machen. Vor allem zu Hause wird Wolfenbüttel mit aggressivem Pressing auftreten und versuchen, in der Liga Akzente zu setzen“, warnt Brinkwerth.

Personell steht den Schwarz-Gelben fast der gesamte Kader zur Verfügung. Ein Fragezeichen steht lediglich hinter Noah Tacke, der sich im Pokalsieg bei Nörten-Hardenberg eine Platzwunde am Auge zuzog und mit fünf Stichen genäht werden musste. Ob er einsatzbereit ist, entscheidet sich kurzfristig. Trotz des Respekts vor dem Gegner fahren die Göttinger mit einem klaren Ziel nach Wolfenbüttel. „Wir wollen gewinnen, um unser Ziel bis zur Winterpause zu erreichen – nämlich oben dranzubleiben und dann in der Rückrunde vielleicht ganz vorne mitzumischen, wenn die grünen Lorbeeren verteilt werden“, so Brinkwerth.