Göttingen 05 oder Kästorf? Wer sichert sich den dritten Platz

Vor dem direkten Duell zwischen Göttingen 05 und dem SSV Kästorf blicken beide Trainer mit viel Respekt auf den Gegner und die bisherige Saison. Beide Teams gehen punktgleich in den letzten Spieltag und wollen sich den dritten Platz sichern.
Für Göttingens Trainer Jozo Brinkwerth ist das letzte Saisonspiel auch emotional besonders, da es für ihn das letzte Spiel auf der 05-Trainerbank sein wird. „Es ist natürlich Wehmut dabei, wenn man weiß, dass das irgendwann vorbei ist“, sagte Brinkwerth mit Blick auf seinen Abschied. Der Fokus liege aber „natürlich auf dem Sportlichen“. Nach der Niederlage im Hinspiel wolle sich seine Mannschaft „rehabilitieren“, zudem wolle man den eigenen Fans „möglichst einen Heimsieg schenken“. Das Hinspiel gewann Kästorf mit 3:0. Die letzten vier Begegnungen in Göttingen, gingen jedoch alle an 05.
Auch tabellarisch hat die Partie noch Bedeutung. „Was auch verbunden wäre mit Platz drei“, erklärte Brinkwerth. Angesichts der „vielen Hochs und Tiefs“ der Saison wäre das „doch schon ein recht gutes Ergebnis“. Noch sind beide Teams punktgleich, wobei Kästorf aufgrund des Torverhältnisses den dritten Platz belegt.
Kästorf-Trainer Michele Rizzi erwartet ebenfalls eine schwierige Aufgabe. „Göttingen ist natürlich eine sehr, sehr gute Mannschaft“, sagte Rizzi. Besonders offensiv seien die Gastgeber „sehr variabel“, hätten „viel Tiefgang“ und „gute Fußballer“. Zudem sei Göttingen „zu Hause auch eine Macht“.
Trotz personeller Fragezeichen blickt der SSV Kästorf optimistisch auf die Partie. „Ziel ist natürlich, am Ende vor Göttingen zu sein“, erklärte Rizzi. Gleichzeitig betonte er, dass seine Mannschaft „unabhängig davon, wie das ausgeht, echt eine tolle Saison gespielt“ habe. Nun hoffe man, „dass wir auf Platz drei bleiben können“.
Brinkwerth hob derweil ebenfalls die Qualität des Gegners hervor. Über „die Offensive“, aber auch „Torhüter, Defensive und Mittelfeld“ brauche man „nicht reden“. Dennoch zeigte sich der Göttinger Coach selbstbewusst: „Wir sind auch in der Lage, an guten Tagen jede Mannschaft zu schlagen.“
So erwartet beide Mannschaften zum Saisonabschluss noch einmal „eine super, super schwierige und spannende Aufgabe“, wie Rizzi sagte – eine Herausforderung, „der wir uns aber sehr, sehr gerne stellen“.
Anpfiff ist am morgigen Sonntag um 15.30 Uhr.