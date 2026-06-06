Göttingen 05 oder Kästorf? Wer sichert sich den dritten Platz

– Foto: Tara Düsterhöft - SS

Vor dem direkten Duell zwischen Göttingen 05 und dem SSV Kästorf blicken beide Trainer mit viel Respekt auf den Gegner und die bisherige Saison. Beide Teams gehen punktgleich in den letzten Spieltag und wollen sich den dritten Platz sichern.

Für Göttingens Trainer Jozo Brinkwerth ist das letzte Saisonspiel auch emotional besonders, da es für ihn das letzte Spiel auf der 05-Trainerbank sein wird. „Es ist natürlich Wehmut dabei, wenn man weiß, dass das irgendwann vorbei ist“, sagte Brinkwerth mit Blick auf seinen Abschied. Der Fokus liege aber „natürlich auf dem Sportlichen“. Nach der Niederlage im Hinspiel wolle sich seine Mannschaft „rehabilitieren“, zudem wolle man den eigenen Fans „möglichst einen Heimsieg schenken“. Das Hinspiel gewann Kästorf mit 3:0. Die letzten vier Begegnungen in Göttingen, gingen jedoch alle an 05.

Auch tabellarisch hat die Partie noch Bedeutung. „Was auch verbunden wäre mit Platz drei“, erklärte Brinkwerth. Angesichts der „vielen Hochs und Tiefs“ der Saison wäre das „doch schon ein recht gutes Ergebnis“. Noch sind beide Teams punktgleich, wobei Kästorf aufgrund des Torverhältnisses den dritten Platz belegt. Kästorf-Trainer Michele Rizzi erwartet ebenfalls eine schwierige Aufgabe. „Göttingen ist natürlich eine sehr, sehr gute Mannschaft“, sagte Rizzi. Besonders offensiv seien die Gastgeber „sehr variabel“, hätten „viel Tiefgang“ und „gute Fußballer“. Zudem sei Göttingen „zu Hause auch eine Macht“.