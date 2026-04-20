Göttingen 05 "löst Handbremse zu spät" und verliert gegen Bovender SV

Trainer Yannick Broscheit zeigte sich entsprechend zufrieden: „Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Leistung und dem verdienten Sieg. Die Mannschaft hat die zuvor besprochenen taktischen Vorgaben über weite Strecken des Spiels hervorragend umgesetzt.“

„In der ersten Halbzeit haben wir uns zahlreiche gute Torchancen erspielt und uns folgerichtig durch eine gelungene Kombination die Führung erarbeitet“, so Broscheit. Kurz vor der Pause war es dann Dilsad Kaplan (43.), der zur Führung traf. Brinkwerth räumte ein: „Es hätte zur Halbzeit schon 0:2 stehen können.“

Doch auch die Gastgeber hatten früh ihre Möglichkeiten. Göttingens Coach Jozo Brinkwerth berichtete: „Erste Halbzeit fing gleich mit einem Schreckmoment an." Die Gäste kamen direkt zu einer guten Torchance. Auf der anderen Seite ließ auch seine Mannschaft Chancen liegen, doch Elias Stock scheiterte nach schöner Einzelaktion. "Das war eine sehr gute Torchance.“

Turbulente zweite Halbzeit

Um den Halbzeitpfiff flog erst ein Akteur der Gäste mit Gelb-Rot vom Platz. Kurz darauf kassierte Laurin Böll die Ampelkarte, die Brinkwerth als "etwas übertrieben" ansah. Kurz darauf erhöhte Hebun Kaplan (48.) auf 2:0.

Göttingen gab sich jedoch nicht auf. „Nach dem Gegentor haben wir die Handbremse gelöst und haben Bovenden sehr früh attackiert“, schilderte Brinkwerth die Reaktion seiner Mannschaft. Der Lohn folgte in der 72. Minute, als Maximilian Herwig den Anschlusstreffer erzielte.

Broscheit sah in dieser Phase einen kleinen Bruch: „Nach dem 2:0 kam allerdings ein kleiner Bruch in unser Spiel, wodurch wir etwas passiver wurden.“ Göttingen erhöhte den Druck, doch die Gäste blieben gefährlich. Brinkwerth beschrieb die Schlussphase treffend: „Es war eigentlich eine Frage der Zeit. Entweder schießen wir das Tor oder Bovenden gelingt ein entscheidender Treffer.“

Dieser fiel schließlich auf Seiten der Gäste. Onur Akyol stellte in der 81. Minute den alten Abstand wieder her. Für Broscheit ein Resultat konsequenter Spielweise: „Das dritte Tor resultierte aus einer starken Aktion über die Außenbahn, die konsequent abgeschlossen wurde. Traumtor." so Broscheit.

Am Ende blieb es beim 3:1-Auswärtssieg für den Bovender SV. Brinkwerth zog ein ehrliches Fazit: „Im Großen und Ganzen wahrscheinlich auch nicht unverdient, weil wir etwas zu spät die Handbremse gelöst haben.“

Broscheit unterstrich abschließend: „Unter Berücksichtigung des gesamten Spielverlaufs geht der Sieg absolut in Ordnung und ist verdient.“ Die Gäste holten nun zehn Punkte aus den vergangenen vier Partien und sind wieder voll im Rennen um die Top-Fünf.