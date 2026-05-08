Göttingen 05 lässt "nicht so viel Zweifel" übrig und siegt in Northeim

„Wir haben sehr gut angefangen“, erklärte Brinkwerth nach der Partie. Bereits nach fünf Minuten hatte Benedict Chandra die große Chance zur Führung, schoss jedoch freistehend über das Tor. Kurz darauf machte es Elias Stock besser. „Elias Stock wird auf der rechten Seite freigespielt, schlägt einen Haken und schießt dann ins lange Eck. Ein schönes Tor“, beschrieb Brinkwerth die frühe Führung in der 10. Minute.

Trotzdem hatte auch Göttingen weitere gute Chancen. Elias Stock vergab am zweiten Pfosten aus kurzer Distanz, später scheiterte Carlos Valdez Fahrig aus spitzem Winkel am Keeper. Brinkwerth ordnete die erste Hälfte insgesamt dennoch positiv ein: „Von der Hochkarätigkeit der Torchancen geht das 1:0 schon in Ordnung.“

Auch danach sah der Trainer seine Mannschaft zunächst überlegen: „Wir waren die griffigere Mannschaft.“ Allerdings verlor Göttingen nach rund 20 Minuten etwas den Zugriff. „Wir haben Northeim ins Spiel kommen lassen“, sagte Brinkwerth. Besonders nach Fehlern im Aufbau kamen die Gastgeber zu Möglichkeiten. „Da waren schon einige Situationen, in denen Northeim auch ein Tor hätte schießen können.“

Souverän den Sieg geholt

Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Gäste die Partie deutlich besser. „In der zweiten Halbzeit hatten wir die Offensivbemühungen von Northeim sehr gut im Griff“, erklärte Brinkwerth. Der Trainer verwies darauf, dass Northeim erst spät wieder gefährlich geworden sei: „Ich glaube, der erste Torschuss war dann ein Freistoß in der 70. oder 75. Minute.“

Das 2:0 fiel schließlich durch ein Traumtor von Harut Hayreptyan. Brinkwerth beschrieb die Szene so: „Harut dreht sich gut um seinen Gegner und trifft von halb links rechts oben in den Winkel. Wirklich ein Traumtor.“ Danach habe bei Northeim „der richtige Glaube“ gefehlt.

Den Schlusspunkt setzte Maximilian Herwig in der 86. Minute nach starker Vorarbeit des eingewechselten Lennart Sieburg. „Lennart Sieburg wurde in der Spitze angespielt und legte mit der Hacke sehr gut auf Max Herwig ab, der dann vor dem Torhüter eiskalt blieb und zum 3:0 vollendete“, schilderte Brinkwerth.

Mit Rückenwind ins Stadtderby

Trotz des klaren Ergebnisses fand der 05-Trainer anerkennende Worte: „Mit Sicherheit hätte Northeim auch für seine Bemühungen und die einigen guten Sachen, die sie dabei hatten, ein Tor verdient gehabt.“ Am Sieg seiner Mannschaft ließ er jedoch keinen Zweifel: „Ich denke, am Sieg gibt es nicht so viele Zweifel.“

Tabellarisch bleiben die Gäste auf Platz vier, zogen aber vorerst punktgleich mit Kästorf. Northeim hingegen verlor zum vierten Mal in Serie und bleibt im Abstiegskampf.

Besonders zufrieden zeigte sich Brinkwerth zudem mit Blick auf die personelle Situation: „Ich bin besonders froh, dass der ein oder andere verletzte oder angeschlagene Spieler jetzt ein paar Spielminuten bekommen hat.“ Dadurch habe man auch Belastungen besser steuern können. „Von daher nehmen wir das Selbstvertrauen mit, genießen das Wochenende und hoffen dann, uns spätestens ab Montag gut auf das große Derby vorzubereiten.“