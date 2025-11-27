Göttingen 05 erwartet Wolfenbüttel und steht vor "Pflichtaufgabe"

Göttingen 05 empfängt am Wochenende Germania Wolfenbüttel zum letzten Heimspiel des Jahres – und die Zielsetzung ist klar formuliert. Trainer Jozo Brinkwerth spricht von einer „Pflichtaufgabe“, gerade weil man vor heimischer Kulisse spielt..

„Vor allem wenn man zu Hause spielt, ist ein Sieg eine Pflichtaufgabe für uns, um zum einen natürlich mit einem Sieg in die Weihnachtszeit zu gehen, aber auch natürlich wollen wir so weit wie möglich versuchen, oben dran zu bleiben“, betont er. Außerdem haben die 05er daheim schon satte 28 Tore geschossen, während Wolfenbüttel auswärts noch komplett punktlos ist.

Beim Kader bleibt die Situation nahezu unverändert. Lediglich Benedikt Chandra fehlt, da er „mit der Kleinfeld-Nationalmannschaft in Mexiko“ unterwegs ist. Ansonsten hat Brinkwerth keine neuen Ausfälle zu beklagen und kann also nahezu aus dem vollen schöpfen.

Auch das Umfeld spielt für 05 eine Rolle: „Wir hoffen, dass das Wetter angemessen mitspielt, dass wir dann auch den einen oder anderen Zuschauer mehr haben für das letzte Spiel, der uns unterstützen kann“, so Brinkwerth weiter. Aktuell ist der Tabellenfünfte in guter Form und holte 13 Punkte aus den vergangenen fünf Partien. Auch das Hinspiel ging mit 2:1 an den 1. SC Göttingen 05.

Anpfiff in Göttingen ist dann am Sonntag 15.30 Uhr.