Göttingen 05 empfängt Kellerkind Lengede und will den Pflichtsieg

„Ich denke, gegen Lengede, eine Mannschaft aus dem unteren Drittel, sind das die Spiele, wo man eigentlich nicht viel gewinnen kann, weil drei Punkte eigentlich Pflicht sind,“ erklärte Brinkwerth im Vorfeld. Trotzdem sieht er die Aufgabe alles andere als einfach: „Dass mit Lengede wieder zu rechnen ist, hat man, glaube ich, letzte Woche gesehen, wo sie auch schon gegen Fallersleben 2:0 geführt haben und dann unglücklich 4:3 verloren haben.“

Besonders aufmerksam macht den 05-Coach der Trainerwechsel beim kommenden Gegner: „Dazu kommt, dass ja auch ein neuer Trainer mit Sascha Fassa da ist. Neue Trainer bewirken ja auch immer neue Kräfte, eventuell auch ein anderes Spielsystem. Also da kann man sich auf die Informationen, die man hat, gar nicht so drauf verlassen.“ Auch wenn Fassa schon vorher als Co-Trainer installiert war, merkte man gegen Fallersleben, dass ein Ruck durchs Team ging.

Brinkwerth erwartet eine kompakte und kampfstarke Lengeder Mannschaft: „Ich gehe davon aus, dass sie auf alle Fälle eine kompakte Einheit bilden werden und versuchen werden, Fehler, die wir machen im Spielaufbau oder vielleicht Lücken, die wir lassen in der Defensive, bei Ballbesitz des Gegners auszunutzen.“

Für sein eigenes Team hat der Trainer klare Vorgaben: „Wichtig ist für uns ein sicheres Passspiel, ein schnelles Passspiel, aber auch den Gegner immer wieder unter Druck zu setzen und vielleicht Fehler zu erzwingen – ohne dabei die eigene Abwehr zu vernachlässigen.“

Personell muss Göttingen leicht umstellen. „Jannes Gremler ist erkältet, da weiß man nicht, ob er Sonntag mit dabei sein kann. Und Richard Hehn hat Probleme mit dem Knöchel – da wird heute nochmal entschieden, ob er eventuell Sonntag dazukommt. Carlos Mücke ist im Urlaub,“ so Brinkwerth.

Trotz der Ausfälle geht der Coach zuversichtlich in die Partie: „Wir werden mit einem leicht reduzierten Kader im Gegensatz zum Derby am Sonntag versuchen, die drei Punkte einzuholen.“ Zuletzt wechselten sich Sieg und Niederlage im direkten Duell gegen Lengede vier mal hintereinander ab. Nach dieser Statistik wäre 05 wieder mit einem Dreier dran, wodurch man dann 13 Punkte aus den letzten fünf Ligaspielen gesammelt hätte.

Anpfiff in Göttingen ist dann am Sonntag um 15.15 Uhr