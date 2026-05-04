Göttingen 05 bleibt "auf dem Gas" und siegt 6:1 gegen Vahdet

Bereits früh legten die Gastgeber den Grundstein: „Das Spiel begann richtig gut für uns." erklärte Trainer Jozo Brinkwerth. Nach aggressivem Pressing nutzte sein Team einen Fehler des gegnerischen Torwarts zur frühen Führung durch Linus Schulte-Wissermann (1.).

Mit zunehmender Spielzeit fand Vahdet besser ins Spiel und stellte sich besser auf die 05er ein, beschrieb Brinkwerth. Die Gäste standen kompakt und lauerten auf Umschaltmomente – mit Erfolg: „Und so kam es, dass ein Konter dann zum 1:1 führte“, schilderte der Coach den Ausgleich durch Firat Ugrac (27.).

„Auch danach hatten wir die eine oder andere kleinere Torchance“, so Brinkwerth, der zudem mehrere strittige Szenen sah: „In der gesamten ersten Halbzeit wurden uns, glaube ich, vier Abseits-Tore nicht gegeben, wobei laut einiger Zuschauer das eine oder andere doch recht fraglich war.“

Bis zur Pause tat sich Göttingen schwer, das Tempo hochzuhalten: „Wir haben es dann zwischendurch immer wieder verpasst, das Tempo hoch zu halten, sodass der Gegner gut verschieben konnte.“

Vahdet bricht nach dem Seitenwechsel ein

Nach dem Seitenwechsel nahm sich Göttingen vor, druckvoller aufzutreten. „Für die zweite Halbzeit hatten wir uns vorgenommen, das Tempo höher zu halten“, so Brinkwerth. Zwar dauerte es bis zur 73. Minute, ehe Maximilian Herwig die erneute Führung erzielte, doch danach brachen alle Dämme. „Man merkte, dass wir immer dominanter wurden. Der Gegner konnte eigentlich kaum noch Entlastungsangriffe starten.“

Interessanterweise fiel das 2:1 aus einer Umschaltsituation nach einer gegnerischen Ecke: „Der eingewechselte Lennart Ludwig setzte sich schön über die rechte Seite durch und bediente Max Herwig auf links, der dann direkt abschloss.“ Kurz darauf erhöhte Herwig per Kopf nach Ecke auf 3:1 (75.).

In der Schlussphase ließ Göttingen nichts mehr anbrennen. „Dann merkte man, dass der Wille bei Vahdet so ziemlich gebrochen war“, sagte Brinkwerth. Sein Team blieb weiter konsequent: „Die letzten Minuten sind wir aber weiter auf dem Gas geblieben und haben uns dann noch mit drei Toren belohnt.“ Harut Hayreptyan (89.), Joshua Drevenstedt (90.) und Lennart Ludwig (90.+3) sorgten für den klaren Endstand.

Unterm Strich zeigte sich Brinkwerth zufrieden: „Im Großen und Ganzen ist es mit Sicherheit ein verdienter Sieg, auch wenn es lange gedauert hat, bis wir dann unsere Stärke auch ausspielen konnten.“ Ein Sonderlob gab es für den Joker: „Kompliment noch an Lennart Ludwig, der nach seiner Einwechslung als A-Jugendlicher ein richtig gutes Spiel gemacht hat, mit zwei Vorlagen und einem Tor." Zudem gibt es personell positive Nachrichten: „Kleiner Lichtblick, Richard Hehn hat gestern wieder ein paar Einsatzminuten gekriegt.“

Göttingen 05 gewann schon das Hinspiel klar mit 4:0. Nun also auch das Rückspiel. Tabellarisch bleiben die 05er auf Rang vier und feierten den zweiten Sieg in Serie.