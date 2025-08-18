Göttelborn II beweist beim 4:4 Moral

Zum Saisonbeginn war Göttelborn II spielfrei, am zweien Spieltag kam man gegen die Sportfreunde aus Obersalbach kampflos zu drei Punkten. Jetzt am dritten Spieltag hatte der neue Trainer Jens Groß seine Premiere gegen die zweite Mannschaft des SV Humes. Und die Partie hatte es in sich.

SG Göttelborn II - SV Humes II 4:4 (1:2). Mit großem Kämpferherz und einer tollen Moral kam der SVG gegen Humes II am Ende zu einem verdienten 4:4. Gleich viermal ging die Mannschaft von Rainer Groß in Führung, doch Göttelborn hatte immer eine passende Antwort parat. Nach dem 3:4 von Matthias Wille erhöhten die Hausherren noch einmal den Druck und setzten alles auf eine Karte.

In der 84. Spielminute belohnte sich das Team von Jens Groß. Lars Kompter flankte von der rechten Seite in den Strafraum, wo Jürgen Sänger das Leder gerade noch so mit der Fußspitze ins Tor beförderte.