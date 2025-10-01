Göttelborn beweist Moral gegen SG Hirzw./Welschb./Stennw.

Gleich zweimal lag die Germania gegen den Aufsteiger aus Hirzweiler-Welschbach zurück, konnte aber postwendend ausgleichen. So sahen die Zuschauer eine insgesamt ausgeglichene Partie, die von vielen Torchancen auf beiden Seiten geprägt war.

Erst in den letzten zwanzig Minuten erspielte sich der SV Göttelborn ein Übergewicht und der Gast kam nur noch sporadisch durch Konter vor das Tor von Sven Ambrosius, der in der in der 49. Minute einen Strafstoß von Janson Klees parierte. Jan Groß und Maxim Prosharnitzki sorgten letztendlich für eine verdienten Heimerfolg der Germania.