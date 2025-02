Gösweiner schießt sich mit Hattrick in die Top-Elf

Mit Lucas Fox schafft es der Schlussmann des 1. FC Bocholt zum ersten Mal ins Besten-Aufgebot. Beim 4:0-Auswärtssieg seiner Mannschaft hielt der 24-jährige Keeper, der bereits mehrere Male für die Nationalmannschaft Luxemburgs nominiert wurde, seinen Kasten über 90 Minuten gegen den KFC Uerdingen sauber. Durch die starke Leistung leistet Fox einen maßgeblichen Anteil daran, dass Bocholt in der Tabelle an Konkurrent Fortuna Düsseldorf II vorbeizieht und auf Rang elf springt.

Während sich mit Tidiane Toure vom FC Schalke 04 II und Aldin Dervisevic von SV Eintracht Hohkeppel zwei Defensiv-Akteure zum ersten Mal im Team der Woche wiederfinden, gehört mit Maximilian Hippe vom SV Rödinghausen ein wahrer Dauergast dem Top-Trio an. Der 26-jährige Innenverteidiger kommt bereits auf seine neunte Nominierung. Die Akteure jedoch eint, dass sie allesamt ihrer Hauptaufgabe, das eigene Tor zu verteidigen, am vergangenen Wochenende überaus erfolgreich nachgekommen sind. Dervisevic sorgte dafür, dass seine Mannschaft durch eine starke Defensivleistung am Ende einen wichtigen Punktgewinn gegen den Favoriten FC Gütersloh verbuchte. Hippe und Toure spielten durch ihre souveränen Abwehrleistungen zu null, letzterer konnte die Zweitvertretung von S04 sogar durch seinen bereits vierten Saisontreffer zum 1:0-Sieg gegen die Zweitauswahl des 1. FC Köln schießen.

Dauergast Thier mit 13. Nominierung

Mit Nico Thier von der Sportfreunde Lotte findet sich ein Akteur in der Besten-Auswahl wieder, der bereits zum 13. Mal ein Teil der Top-Elf ist. Beim Auswärtsspiel seiner Sportfreunde gegen den SC Paderborn II steuerte er einen Assist zum 3:1-Erfolg seines Teams bei. Dabei markierte er durch seine Vorarbeit zum 2:0 durch Johannes Sabah bereits Saisonvorlage Nummer sieben. Dagegen kommen sowohl SC Wiedenbrück-Akteur Mats Brune, Bocholt-Kapitän Jan Holldack und auch Finn Heiserholdt von Schalke II jeweils auf ihre zweite Teilhabe in der Besten-Elf. Während Heiserholdt und Holldack ihre Mannschaften zu drei Punkten führten, Holldack dabei sogar einen Treffer und einen Assist zum 4:0-Erfolg in Uerdingen beisteuerte, verlor Brune die Partie mit seinen Wiedenbrückern gegen Top-Team Borussia Mönchengladbach II mit 0:1, gehörte aber dennoch zu den besten Spieler auf dem Feld.

Gösweiner knipst sich durch Hattrick erstmalig in Top-Elf

Thomas Gösweiner, Stürmer des 1. FC Bochholt, schoss seine Mannschaft durch einen Hattrick nahezu im Alleingang zum 4:0-Sieg in Uerdingen. Dabei erzielte der 29-Jährige seine Saisontore zwei bis vier und befördert sich so zum ersten Mal in das Besten-Aufgebot. Ebenfalls mit im Sturm-Trio der Top-Elf vertreten ist der ehemalige Zweitliga-Profi Marc Heider, der die SF Lotte mit einem Tor und einer Vorlage zum 3:1-Auswärtserfolg in Paderborn führte. Der 38-jährige Stürmer, der einst für den VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga auflief, ist mit jetzt 19 Scorerpunkten der Top-Scorer seines Teams und hat großen Anteil daran, dass der Aufsteiger sich nach 22 Partien auf einem starken dritten Rang wiederfindet und um den Aufstieg mitspielt. Last but not Least wäre da noch Bernad Gllogjani von Schlusslicht Türkspor Dortmund, der den Aufsteiger mit einem Doppelpack zu einem sensationellen 4:4-Remis bei Top-Gegner Rot-Weiß Oberhausen schoss. Damit schafft es die 28-jährige Offensivkraft, die auch schon in der Baller League für die Las Ligas Ladies auflief, zum ersten Mal ins Besten-Team.