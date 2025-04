Gößweinstein gewinnt schon wieder in Michelfeld

Michelfeld ging gegen seinen „Angstgegner“ (nur ein Sieg, letzte Saison mit 2:5 auswärts, in den letzten 13 Jahren) idealerweise früh in der sechsten Minute mit 1:0 in Führung – schön herausgespielt durch die Mitte durch einen Pass nach halblinks in den Sechzehner, wo Julian Schäffner platziert ins lange Eck einschoss (sein zehnter Saisontreffer, nun toremäßig gleichauf mit Mittelstürmer Leon Haberberger). Doch Gößweinstein betrieb viel Aufwand mit Pressing und drehte schon bis zur Halbzeitpause per direkten Freistoß aus halbrechter Position ins lange Eck (26.) und per unnötig entstandenen und berechtigten Foulelfmeter noch mal durch Richard Fruntz (halbhoch rechts verwandelt, ASV-Keeper Stefan Sattler entschied sich für die andere Ecke, 32.) die richtungweisende Partie im Rennen um den begehrten Relegationsplatz Zwei.

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber spielerisch zu einfallslos und hatten offenbar kämpferisch und von der Körpersprache her an diesem Tag zu wenig Saft im Tank, um mit einigen Auswechslungen (wie vor zwei Wochen nach 0:2-Halbzeit-Rückstand beim 3:2-Heimsieg gegen den Ersten Kirchenbirkig/Regenthal) das Match noch umbiegen zu können. Zwei Doppel-Wechsel auf ASV-Seite (57., 78.) fruchteten nicht und aus mehreren Gründen konnte kein richtiger Offensivdruck aufgebaut werden, so dass die Gäste relativ einfach ihr Tor verteidigen konnten. Der SVG war offensiv als Auswärtsmannschaft (nun schon fünf Siege bei neun Auftritten in der Fremde) durchaus präsent, was acht Eckbälle und das mutige Anlaufverhalten beweisen. Gößweinstein genügte aber insgesamt eine durchschnittliche Leistung, nach zwei ausgelassenen Chancen (Dominik Sebald halbrechts in der Box aus einem spitzen Winkel am Tor vorbei/59., Jonas Probst nagelfrei halblinks im Sechzehner drüber/61.) durch den dritten Treffer von Richard Fruntz am ersten Sonntag im April (nach einem scharfen Freistoß aus halblinker Position Richtung langes Eck mit Hilfe des rechten Innenpfosten/64.) das Verfolgerduell der Liga für sich zu entscheiden. Auf Zuspiel von Benedikt Schindler tauchte Julian Schäffner noch mal im SVG-Sechzehner auf, schoss in halbrechter Position über die Latte (86.). Die an sich überdurchschnittliche Michelfelder Offensive (mit 46 Toren in 19 Spielen immer noch knapp Liga-Spitze vor Gößweinstein mit 44 Einschüssen) hatte schon zum dritten Mal nach der Winterpause (bisher erst vier Punktspiele) mal wieder quasi „Ladehemmung“, woran es zu arbeiten gilt. Zumindest ein Gegentor war vermeidbar, aber bereits 28 kassierte Treffer (und nur vier Zu-Null-Spiele in dieser Saison) sind für eine vermeintliche Spitzenmannschaft derzeit zu viel. In den restlichen sieben Spielen (davon drei zu Hause mit Derby-Charakter) geht es für die ASV-Kicker noch gegen zwei Teams aus der oberen Tabellenhälfte und gegen fünf von der unteren Tabellenhälfte. Gößweinstein hat noch vier Teams von oben und drei von unten zu bespielen. Es bleibt spannend in der Liga, von Platz Zwei (SV Osternohe, 36 Punkte) bis Rang Neun (TSC Pottenstein, 26) ist noch alles möglich.