Görtler schießt Bamberg zum Sieg – Rimpar demontiert Fuchsstadt Spitzenreiter gewinnt Topspiel gegen Karlburg +++ Großbardorf bleibt Bamberg auf den Fersen +++ Mönchröden macht Riesenschritt zum Klassenerhalt von Marco Baumgartner · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Bad Kissingen verschaffte sich nach dem 1:0 Sieg gegen den TuS Frammersbach einen drei Punkte Vorsprung auf die Relegationszone. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Hochspannung pur in der Landesliga Nordwest: Die DJK Don Bosco Bamberg verteidigte im Gipfeltreffen gegen den TSV Karlburg die Tabellenführung, während der TSV Großbardorf mit einem Erfolg in Hain den Anschluss wahrte. Am Tabellenende schickt der ASV Rimpar den 1. FC Fuchsstadt mit einem Schützenfest wohl endgültig in Richtung Bezirksliga, auch wenn der deutliche Heimsieg für das abgeschlagene Schlusslicht angesichts des massiven Rückstands auf das rettende Ufer wohl zu spät kommt.

Der Spitzenreiter wankt, aber er fällt nicht. In einem engen Topspiel gegen den Tabellenvierten aus Karlburg reichte der DJK ein einziger Geistesblitz kurz vor dem Pausenpfiff. Patrick Görtler erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das goldene Tor (45.+2). Karlburg hielt die Partie bis zum Ende offen, schwächte sich jedoch in der Schlussphase selbst, als Cedric Fenske nach einem groben Foulspiel die Rote Karte sah (93.). Bamberg (72 Punkte) bleibt damit auf dem Thron, während Karlburg (57 Punkte) den Kontakt nach ganz oben endgültig verliert.

Verfolger Großbardorf (71 Punkte) lässt nicht locker und erledigte seine Pflichtaufgabe beim abstiegsbedrohten DJK Hain souverän. Jannik Göller brachte die Grabfelder bereits nach einer Viertelstunde in Führung. In der Folge verwaltete der Tabellenzweite die Partie geschickt, ehe der eingewechselte Luis Wäcke tief in der Nachspielzeit (90.+6) den Deckel draufmachte. Hain (31 Punkte) rutscht durch die Niederlage aufgrund der Tordifferenz auf den Relegationsrang 14 ab.

Ein deutliches Ausrufezeichen im Keller-Duell, das am Schicksal der Hausherren jedoch kaum noch etwas ändern wird. Der Tabellenletzte aus Rimpar fertigte den direkten Konkurrenten aus Fuchsstadt zwar mit 5:1 ab, doch bei neun Punkten Rückstand auf die Relegation und nur noch drei verbleibenden Spielen ist der Abstieg für den ASV quasi besiegelt. Nico Neder brachte die Gäste zunächst in Front, doch dann drehte Rimpar auf – besonders Jaran Karle glänzte in der Schlussphase mit einem Doppelpack. Während Rimpar (21 Punkte) nur noch theoretische Chancen auf ein Wunder hat, steht Fuchsstadt (23 Punkte) nach dieser Demontage ebenfalls vor dem direkten Abstieg.

Einen Meilenstein in Richtung Klassenerhalt feierte der TSV Mönchröden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte Sinan Gümeci mit einem Doppelpack die Partie zugunsten der "Mönche". Pascal Lauer sorgte kurz vor Ende für klare Verhältnisse. Mönchröden schiebt sich mit nun 37 Punkten auf Rang 12 vor und vergrößert den Puffer auf die gefährliche Zone auf sechs Zähler.

Der TSV Abtswind (65 Punkte) festigt Rang drei und wahrt die theoretische Chance auf die Relegation. Piet Scheurer stellte die Weichen bereits in der 8. Minute auf Sieg. Dampfach bemühte sich zwar um den Ausgleich, doch Nils Kuß machte in der 75. Minute alles klar. Dampfach (31 Punkte) bleibt damit punktgleich mit Hain und Bad Kissingen mitten im Abstiegsstrudel.

Big Points für den Aufsteiger! In einer hitzigen Partie entführte Bad Kissingen drei Punkte aus Frammersbach. Trotz einer Roten Karte für Luka Maric nach gut einer Stunde behielten die Kurstädter die Nerven. Dominik Halbig erzielte in der 79. Minute den umjubelten Siegtreffer. Bad Kissingen klettert damit auf Rang 13 und verlässt die Relegationsplätze.

Haibach (55 Punkte) drehte die Partie gegen den Aufsteiger aus Eisingen und untermauert Platz fünf. Nach dem frühen Rückstand durch Volderauer sorgte Niclas Kiefer postwendend für den Ausgleich. Nikolaos Koukalias markierte Mitte der zweiten Halbzeit den Endstand. Eisingen (42 Punkte) bleibt trotz der Niederlage auf einem ordentlichen neunten Platz.

Vatan Spor (41 Punkte) feierte einen verdienten Auswärtssieg an der Maibacher Höhe. Ali Aziz und Torjäger Peter Sprung sorgten bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Die Turnerschaft aus Schweinfurt enttäuschte vor heimischer Kulisse und rutscht auf den achten Platz ab.