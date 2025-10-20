Görgen hält den Sieg im Sitzen fest 

Die U23 der Trierer Eintracht fand gut in die Partie. Zwei schnelle Angriffe und ein Abschluss durch Soumah Morlaye ließen die Offensivpower früh aufblitzen (2.). Die Fußballvereinigung Hunsrückhöhe hielt mit Ruhe und Übersicht dagegen. FVH-Torwart Yannick Görgen zeichnete sich aus, als er einen Schuss von Noah Schuch entschärfte (3.).

Die Zweitvertretung des SVE brauchte Zeit, um den Gegentreffer zu verdauen. Die Spielfreude aus den Anfangsminuten flachte ab, während die FVH mehr Kontrolle übernahm. Nach einer knappen halben Stunde wurde Lukas Servatius von SVE-Akteur Jamal Braick im Strafraum gefoult. Der souverän leitende Schiedsrichter Philipp Michels entschied auf Foulelfmeter. Sebastian Schell scheiterte aber aus elf Metern am stark parierenden Trierer Torwart Connor Karas (28.).

Viel Tempo und Chancen sahen 142 Zuschauer auf dem Rasen-Nebenplatz am Moselstadiongelände zu Beginn. Morbach stellte seine Offensivqualitäten in der vierten Minute unter Beweis: Mit einem Sonntagsschuss brachte Marcel Schultheis die Gäste aus gut 20 Metern in den Winkel in Führung.

Zehn Minuten vor Ende der ersten Hälfte sorgten die Hausherren mit einem Konter für große Gefahr im gegnerischen Strafraum: Sufjan Mustafic steckte den Ball perfekt in den Lauf zu Inza Yere. Triers Nummer 35 verpasste indes das Abspiel, agierte zu eigensinnig und scheiterte im Eins-gegen-eins am glänzend parierenden Görgen. Das hätte der Ausgleich sein müssen. Mustafic machte ein gutes Spiel, setzte aber einen strammen Schuss knapp über die Latte (40.).

Auf Eintracht-II-Seite stand Chris Filipe in der Startelf. Am Freitagabend hatte der talentierte 19-Jährige im Regionalliga-Heimspiel gegen den FC 08 Homburg (2:0) noch rund 15 Einsatzminuten erhalten.

Im zweiten Durchgang vereitelte Morbachs Torwart Gürgen einen Handelfmeter von Mustafic (50.), als er die Ecke ahnte. Besser machte es Mustafic 15 Minuten später, als er aus der Distanz sehenswert mit einem strammen Schuss unter die Latte traf. Nach dem 1:1 wurde die Partie spannend. Chancen ergaben sich auf beiden Seiten. Bitter für Trier: Der sonst glänzend parierende Connor Karas verschätzte sich bei einem ruhenden Ball. Der Ex-Trierer Louis Kappes trat den Freistoß von halblinker Position als Aufsetzer. Karas stand zu weit vor dem Tor und musste mitansehen, wie der Ball ins verwaiste Tor über ihn hüpfte.

Philipp Frank, Trainer der FV Hunsrückhöhe

Schluss war noch immer nicht. Die Hausherren vergaben in der Nachspielzeit durch Filipe (starker Distanzschuss wurde zur Ecke geklärt) und Simon Maurer (der für die letzten Minute nach vorne gerückt war). Görgen hielt den Sieg im Sitzen fest.

FVH-Trainer Philipp Frank bilanzierte: „Über die drei Punkte sind wir absolut glücklich. Von Anfang an war es ein sehr offenes Spiel. Trier hatte zunächst etwas mehr Ballbesitz, während wir vor dem Tor direkter agierten. Hin und wieder haben wir Umschaltaktionen nicht sauber ausgespielt. Unser Torwart hat überragend gehalten.

Eintracht-II-Coach Holger Lemke konstatierte: „Aufgrund unserer zweiten Hälfte hätten wir zumindest einen Punkt verdient gehabt. Doch leider haben wir eine sehr bittere Niederlage kassiert. Unser Torwart hat insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht, auch wenn ihm der Torwartfehler zum 1:2 unterläuft. Wir haben am Ende viel Druck entfacht, Chancen herausgespielt, aber auch einen Elfmeter verschossen. Morbach war abgezockter, während wir aufgrund unserer mangelnden Chancenverwertung Lehrgeld bezahlen.“

Eintracht Trier II – FV Hunsrückhöhe Morbach 1:2 (0:1)

Trier: Connor Karas – Noah Erasmy, Noah Schuch (60. Jannis Hoffmann), Sufjan Mustafic (75. Moritz Jost), Illia Kushnarenko (89. Thomas Rotundu), Jamal Braick (46. Stanislav Stepanchenko), Simon Maurer, Chris Filipe, Soumah Alkaly Morlaye, Inza Yere, Can Yavuz (87. Leon Schmid)

Morbach: Yannick Görgen – Matthias Haubst, Louis Kappes, Sebastian Schell, Lukas Servatius (75. Henrik Molitor), Marcel Schultheis, Matthias Ruster, Sam Schurich (70. Lukas Kaiser), Martin Schultheis, Yusuf Kahyaoglu, Noah Lorenz (83. Andre Petry)

Schiedsrichter: Philipp Michels (Lissendorf)

Zuschauer: 142

Tore: 0:1 Marcel Schultheis (4.), 1:1 Sufjan Mustafic (65.), 1:2 Louis Kappes (89.)