Göppinger SV: "Wir haben diesen Monat einen klaren Weg eingeschlagen"

Innerhalb des Vereins herrscht eine klare Linie, wie die kommenden Aufgaben bewältigt werden sollen. Göppingens Co-Trainer Pavlos Osipidis betont gegenüber FuPa die Entschlossenheit des Teams: „Wir haben diesen Monat einen klaren Weg eingeschlagen, den verfolgen wir weiterhin.“ Diese Marschroute ist geprägt von der Hoffnung, sich in der Tabelle weiter nach oben zu arbeiten. Trotz der Schwere der anstehenden Aufgabe in Villingen bleibt die Zuversicht im Göppinger Lager groß. „Wir sind davon überzeugt, dass wir weiterhin punkten werden“, fügt Pavlos Osipidis kämpferisch hinzu.

Allerdings wird die Mission Auswärtssieg durch personelle Ausfälle erschwert. Für das Spiel im Schwarzwald muss Trainer Gianni Coveli definitiv auf wichtige Stützen verzichten. Oguzhan Kececi und Maximilian Ziesche fallen aus, was die taktischen Optionen in der Offensive und im Mittelfeld einschränkt. Hinter weiteren Akteuren steht zudem noch ein Fragezeichen. „Bei den anderen warten wir noch die restliche Trainingswoche ab“, erklärt Pavlos Osipidis mit Blick auf das Lazarett. Das Team wird also einmal mehr beweisen müssen, dass es Ausfälle durch kollektive Geschlossenheit kompensieren kann.

Moral als Trumpf nach dem Reutlingen-Krimi

Der 1. Göppinger SV reist mit einem Erfolgserlebnis im Rücken an. Am vergangenen Spieltag bewies die Mannschaft vor 1300 Zuschauern gegen den SSV Reutlingen eine wahnsinnige Moral. Nachdem Ben Schaal die Gäste in der 42. Minute in Führung gebracht hatte, drohte eine bittere Heimniederlage. Doch die Göppinger kämpften sich zurück. In der 86. Minute war es schließlich Filip Milisic, der per Foulelfmeter zum 1:1-Endstand traf. Diese Fähigkeit, bis zur letzten Minute an die eigene Chance zu glauben, soll nun auch beim Tabellennachbarn zum entscheidenden Faktor werden.

Die offene Rechnung aus der Hinrunde

Zusätzliche Motivation schöpft der Verein aus der Erinnerung an das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison. Das Hinspiel gegen den FC 08 Villingen war eine bittere Angelegenheit für die Göppinger. Vor 400 Zuschauern hielt man die Partie lange offen, musste sich dann aber durch einen späten Treffer von Marcel Sökler in der 88. Minute mit 0:1 geschlagen geben. Diese späte Niederlage schmerzt bis heute und soll nun im Rückspiel korrigiert werden. Die Mannschaft brennt darauf, zu zeigen, dass sie aus solchen engen Partien gelernt hat.

Die sportliche Ausgangslage im Tabellenfeld

Ein Blick auf das Klassement verdeutlicht die Relevanz der Begegnung. Während der VfR Aalen mit 70 Punkten einsam an der Spitze thront, gefolgt vom VfR Mannheim (59 Punkte) und dem TSV Essingen (49 Punkte), findet sich der 1. Göppinger SV derzeit auf dem 13. Tabellenplatz mit 31 Punkten wieder. Der Gastgeber aus Villingen steht mit 41 Punkten auf Rang sieben und gehört damit zur erweiterten Verfolgergruppe. Für Göppingen geht es im dichten Gedränge des Mittelfelds darum, den Vorsprung auf die unteren Ränge zu wahren.