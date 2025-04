– Foto: Eibner-Pressefoto Bildredaktio

Göppinger SV vor Kellerduell: „Wir brauchen die Gier gegen den Ball“ In der Regionalliga Südwest empfängt Göppingen das Schlusslicht FC 08 Villingen – nach Homburg-Niederlage zählt nur ein Sieg Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest Villingen 1. Göpp. SV

Nach dem kräfteraubenden Auswärtsspiel beim FC 08 Homburg steht für den 1. Göppinger SV am Samstag das nächste wichtige Duell im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest an. Gegen den Tabellenletzten FC 08 Villingen soll die Reaktion auf die unglückliche 1:2-Niederlage in Homburg folgen.

Regeneration nach Homburg – Fokus auf Villingen Die Englische Woche verlangt dem Aufsteiger aus Göppingen alles ab. Nach dem kräfteraubenden Tagestrip zum FC 08 Homburg, bei dem der GSV erst rund 75 Minuten vor Anpfiff im Stadion eintraf, galt es, schnell zu regenerieren. Am gestrigen Mittwoch verzichtete das Trainerteam auf eine Einheit, am heutigen Donnerstag und am morgigen Freitag werden die abschließenden Trainingsimpulse für das Heimspiel gegen den FC 08 Villingen gesetzt.