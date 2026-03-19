Göppinger SV: "Personell wird sich natürlich etwas wieder verändern"

Die Wochen der Wahrheit setzen sich für den 1. Göppinger SV unvermindert fort. Nachdem man sich zuletzt bereits mit dem Spitzenreiter VfR Aalen messen musste, wartet nun direkt das nächste Top-Team. „Für uns geht es erneut gegen ein Spitzenteam der Liga“, ordnet Co-Trainer Pavlos Osipidis die Bedeutung der Partie ein. Der Tabellenzwölfte empfängt den Zweiten – eine Konstellation, die auf dem Papier eine klare Sprache spricht, doch die Stimmung im Team ist von Tatendrang geprägt. Man spürt, dass die Mannschaft bereit ist, dem Favoriten vor heimischem Publikum die Stirn zu bieten und die eigene Festung mit Leidenschaft zu verteidigen.

Der Gast aus der Kurpfalz reist mit einer klaren Mission an. Der VfR Mannheim belegt mit 49 Punkten den zweiten Platz und darf sich im Kampf um die Meisterschaft keine Patzer erlauben. „Der VfR Mannheim verfolgt das klare Ziel aufzusteigen. Sie verfügen über sehr viel Qualität in der Offensive“, betont Pavlos Osipidis. Der Druck liegt eindeutig bei den Gästen, die den Fünf-Punkte-Rückstand auf den VfR Aalen verkürzen wollen. Osipidis ergänzt: „Sie müssen natürlich dieses Spiel gewinnen, um oben dann den Anschluss an Aalen noch zu halten.“ Diese Ausgangslage könnte dem GSV Räume eröffnen, wenn Mannheim gezwungen ist, das Spiel zu machen.

Lehren aus dem beherzten Auftritt gegen den Spitzenreiter

Trotz der 1:3-Niederlage gegen den VfR Aalen am vergangenen Wochenende dient jener Auftritt als Mutmacher. Vor 1480 Zuschauern hatte Bastian Frölich die Göppinger bereits in der 7. Minute in Führung gebracht, ehe ein unglückliches Eigentor von Filip Milisic in der 23. Minute sowie Treffer von Benjamin Kindsvater und Sasa Maksimovic für den Favoriten unter Trainer Beniamino Molinari den Ausschlag gaben.

Dominanz und Überlegenheit in zählbare Erfolge verwandeln

Das große Ziel für Samstag ist die Belohnung für den betriebenen Aufwand. „Für uns wird es darum gehen, an die zweite Halbzeit von dem Spiel gegen Aalen anzuknüpfen. Diese Überlegenheit und Dominanz, die wir gezeigt haben, dann auch in Tore umzumünzen, um einfach dann den Heimsieg einfahren zu können“, gibt Pavlos Osipidis die Marschroute vor. Der Fokus liegt darauf, die herausgespielten Chancen eiskalt zu nutzen. Die Mannschaft brennt darauf, zu beweisen, dass sie auch gegen Mannschaften, die in der Tabelle weit oben stehen, nicht nur mitspielen, sondern diese auch schlagen kann.

Personelle Rochaden und die Rückkehr der Fitness

Allerdings muss das Trainerteam den Kader aufgrund einer Hiobsbotschaft umstellen. „Personell wird sich natürlich etwas wieder verändern durch die Verletzung von Adrian Freiwald“, erklärt Pavlos Osipidis. Dennoch gibt es auch Lichtblicke an der personellen Front. Einige Spieler, die zuletzt mit Fitnessrückständen zu kämpfen hatten, konnten in der Trainingswoche Boden gutmachen. „Wir freuen uns aber, dass Spieler, die in den letzten Wochen angeschlagen waren und ein bisschen noch Fitness aufholen mussten, diese Woche das nachholen konnten und immer besser reinkommen. Somit haben wir einige Möglichkeiten und freuen uns auf dieses Spiel“, so Osipidis weiter.

Revanche für die knappe Niederlage aus dem Hinspiel

Ein Blick zurück auf das Hinspiel sorgt für zusätzliche Motivation. Vor 578 Zuschauern unterlag man dem VfR Mannheim knapp mit 1:2. Damals hatte Denis Lübke den GSV bereits in der 3. Minute in Führung gebracht, bevor Alexander Esswein in der 52. Minute und Pasqual Pander in der 80. Minute die Partie noch drehten. Diese Scharte will der Absteiger nun auswetzen.

Mit 26 Punkten rangiert der 1. Göppinger SV derzeit punktgleich mit dem 1. CfR Pforzheim und der TSG Backnang auf Platz 12. Ein Sieg gegen Mannheim würde einen wichtigen Sprung bedeuten und den Abstand zu den unteren Rängen vergrößern.