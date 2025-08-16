Göppinger SV mit Kantersieg, VfR Aalen und Essingen bleiben makellos

Zum Auftakt des 3. Spieltags der Oberliga Baden-Württemberg gewinnen der VfR Aalen und TSV Essingen weiter. Dem 1. Göppinger SV gelingt ein klares Ausrufezeichen, der VfR Mannheim, Türkspor Neckarsulm und die TSG Backnang überzeugen auswärts.
---
Die TSG Backnang erkämpfte sich beim Aufsteiger Karlsruher SC II einen wichtigen Auswärtssieg. Flavio Santoro brachte die Gäste in der 36. Minute in Führung, ehe Fabijan Domic in der 73. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Karlsruher gaben sich nicht geschlagen und verkürzten nur eine Minute später durch Nico Engel, konnten die Partie aber nicht mehr drehen.
---
Der Regionalliga-Absteiger aus Göppingen meldete sich eindrucksvoll zurück. Filip Milisic eröffnete per Foulelfmeter in der 17. Minute, Kevin Dicklhuber legte in der 31. Minute nach. Kurz nach der Pause traf Maximilian Ziesche zum 3:0 und später erneut in der 79. Minute. Zwischenzeitlich erhöhte Gentian Lekaj in der 76. Minute. Ein souveräner Erfolg, der Göppingen wieder Anschluss an die obere Tabellenhälfte bringt.
---
Aufsteiger Türkspor Neckarsulm präsentierte sich auswärts kaltschnäuzig und effektiv. Nick Hellmann traf in der 25. Minute zur Führung, Gianluca Trianni legte nur fünf Minuten später nach. Villingen fand trotz viel Einsatz kein Mittel gegen die stabile Gästeabwehr.
---
Der TSV Essingen bleibt nach dem Derbysieg weiter ohne Punktverlust. Niklas Groiß erzielte in der 26. Minute die Führung. Gmünd kam in der 67. Minute durch Alexander Aschauer zurück, doch in einer dramatischen Schlussphase sorgte Benjamin Dudda in der 89. Minute für den Siegtreffer. Direkt im Anschluss musste Tim Grupp mit Gelb-Rot vom Platz.
---
Aufsteiger FC Denzlingen zeigte in Hollenbach eine starke Vorstellung. Sebastian Weizel traf tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, ehe Anes Vrazalica (47.) und Sandro Rautenberg (49.) die Partie kurz nach der Pause entschieden.
---
Der VfR Mannheim legte los wie die Feuerwehr. Pasqual Pander traf bereits nach zwei Minuten, Christian Kuhn erhöhte mit einem Doppelpack in der 16. und 29. Minute. Alexandru Paraschiv setzte in der 78. Minute den Schlusspunkt im Match gegen die Ravensburger.
---
Der VfR Aalen blieb auch im dritten Spiel ohne Punktverlust. Dean Melo avancierte zum Matchwinner mit einem Doppelpack in der 47. und 64. Minute. Nöttingen kam offensiv kaum zur Entfaltung.
---
Der SSV Reutlingen schien den ersten Saisonsieg schon sicher zu haben, als Tom Ruzicka in der 82. Minute traf. Doch Cemal Durmus glich nur fünf Minuten später für Pforzheim aus und sicherte den Gästen zumindest einen Punkt.
---
Türkischer SV Singen verlor 2:4 gegen Türkspor Neckarsulm, und Oberachern spielte 0:0 gegen Karlsruher SC II. Oberachern will nun nach zwei Spielen ohne Niederlage den nächsten Sieg.
