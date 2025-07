Göppinger SV: „Jetzt freue ich mich aufs Highlight gegen die Blauen“

Konzentrierter Auftritt nach zähem Beginn

Der GSV begann die Partie im 4-3-3-System, während Köngens Spielertrainer Sebastian Brück wie erwartet auf dem Platz stand. Die erste Riesenchance gehörte allerdings dem Außenseiter: Nach einem scharfen Ball von rechts kam ein Angreifer frei zum Abschluss, doch Matthias Layer parierte glänzend (4.). Nur wenige Minuten später klärte Levin Steinbrenner in höchster Not einen gefährlichen Ball im eigenen Strafraum.

Langsam arbeitete sich der GSV ins Spiel und wurde sicherer im Auftritt. Ein Freistoß von Kevin Dicklhuber zischte nur knapp am Pfosten vorbei (9.). Köngen blieb durch Konter gefährlich, doch auch Göppingen fand zunehmend Lücken – unter anderem durch Henrick Selitaj, der nach schöner Kombination an Köngens starkem Torwart scheiterte (28.).

Steinbrenner und Freiwald sorgen für die Führung

Nach 22 Minuten ging der Favorit in Führung: Eine Ecke von Kevin Dicklhuber wurde vom Köngener Torwart unterlaufen, und Levin Steinbrenner staubte zur 1:0-Führung ab. Danach drückte Göppingen weiter. Eine mustergültige Flanke von Bastian Frölich verwertete Adrian Freiwald in der 40. Minute per präzisem Kopfball ins lange Eck zum 2:0. Noch vor der Pause verpassten Selitaj und Ziesche zwei weitere Großchancen.

Ziesche und Neziri machen alles klar

Ohne personelle Wechsel kam der GSV aus der Kabine und bestimmte fortan klar das Geschehen. Nach starkem Pressing verlor Köngen leichtfertig den Ball, Oguzhan Kececi scheiterte noch, doch Maximilian Ziesche war zur Stelle und erhöhte auf 3:0 (55.). Für Ziesche war es ein besonderer Treffer, wie er nach dem Spiel betonte: „Wir sind die Aufgabe heute sehr konzentriert und ernst angegangen. Wir haben uns unsere Möglichkeiten erarbeitet. Darauf haben wir gelauert und uns belohnt. Einzig die Ausbeute muss noch besser werden.“

Wenig später sorgte ein direkter Freistoß von Mergim Neziri für den 4:0-Endstand. Zuvor war Tim Piljek am Sechzehner gefoult worden – Neziri verwandelte aus halblinker Position sehenswert ins lange Eck (62.).

Viel Wechsel, wenig Risiko

Trainer Mario Klotz nutzte die klare Führung für mehrere Wechsel. In der 60. Minute kamen Denis Lübke, Mergim Neziri und Fatjon Lekaj ins Spiel, später folgten Jeffrey Idehen und Uche Ubabuike. Lekaj hatte noch per Kopf nach einer Ecke von Neziri eine gute Möglichkeit (74.), ebenso Dicklhuber mit einem Freistoß (83.), den der starke TSV-Torwart aus dem Winkel fischte.

Klotz: „Ich bin vollauf zufrieden“

Trainer Mario Klotz freute sich über den gelungenen Einstand: „Ich bin voller Freude in mein erstes Pflichtspiel für den GSV gegangen. Mit dem Ergebnis bin ich vollauf zufrieden. Wir haben vieles umsetzen können, was wir geplant hatten. Zudem wussten wir um die Stärken von Köngen und waren vorbereitet.“

Besonders blickte Klotz bereits auf die nächste Runde: „Jetzt freue ich mich auf das Highlight gegen die Blauen.“

Mack: „Köngen verpasst frühe Überraschung“

Torwart-Trainer Florian Mack analysierte nüchtern: „Köngen startet mutig in die Partie und verpasst eine frühe Überraschung. Wir arbeiteten uns kontinuierlich in die Partie und erarbeiteten uns eine Vielzahl an Chancen. Köngen spielt insbesondere in der ersten Hälfte munter mit. In der zweiten Halbzeit dominieren wir das Geschehen und ziehen völlig verdient in die nächste Runde ein.“

Fokus auf das Heimspiel gegen die Kickers

Nach dem erfolgreichen Start in den WFV-Pokal richtet sich der Fokus beim 1. Göppinger SV nun auf das anstehende Heimspiel in der 2. Runde gegen die Stuttgarter Kickers – ein echtes Saisonhighlight. Mit dem überzeugenden Auftritt gegen Köngen hat sich das Team Selbstvertrauen geholt. Die Basis stimmt. Und der Hunger auf mehr ist spürbar.