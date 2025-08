Göppinger SV: „Hätte, hätte gibt’s nicht, wir starten mit Niederlage"

Trotz zwischenzeitlichem Ausgleich und Überzahl in der Schlussphase hat der 1. Göppinger SV sein Auftaktspiel in der Oberliga Baden-Württemberg mit 1:3 gegen den FV Ravensburg verloren. In einem temporeichen und emotional geführten Spiel gelang es den Gästen, ihre Chancen in der ersten Halbzeit konsequent zu nutzen. Filip Milisic konnte zwar ausgleichen, doch zwei Gegentreffer kurz vor der Pause entschieden die Partie. In der zweiten Halbzeit drängte der GSV, verpasste aber trotz guter Möglichkeiten den Anschluss. Die Enttäuschung über die verpasste Heimpremiere war groß – der Blick geht jedoch direkt nach vorn.

Drei Gegentreffer in 22 Minuten

Der FV Ravensburg belohnte sich in der 21. Minute für seine starke Anfangsphase: Nicolas Jann traf mit einem satten Linksschuss vom Strafraumeck zum 0:1. Der GSV ließ sich davon aber nicht beirren. In der 36. Minute glich Filip Milisic nach einem präzisen Flachschuss ins linke Eck zum 1:1 aus – unhaltbar für Ramon Castellucci.

Doch die Freude währte nur kurz. Nach einem Konter parierte Layer zunächst stark im Eins-gegen-Eins (39.), doch nur eine Minute später traf Yannik Wolff per Kopf nach einer Ecke zum 1:2 – völlig freistehend im Zentrum. Nur drei Minuten danach erhöhte Nesreddin Kenniche mit einem verdeckten Flachschuss ins Eck auf 1:3. Die GSV-Hintermannschaft agierte in dieser Phase zu passiv und wurde eiskalt bestraft.

Keine Durchschlagskraft trotz Überzahl

Nach der Pause brachte GSV-Trainer Mario Klotz Luca Wöhrle für Gabriel Galinec, später folgte der verletzungsbedingte Wechsel von Luca Piljek für Levin Steinbrenner (50.). Der GSV kam mit viel Energie aus der Kabine, doch klare Chancen blieben zunächst aus. Mohamed Baroudi wurde mehrfach auf der rechten Seite in Szene gesetzt, scheiterte jedoch am letzten Abwehrbein oder stand knapp im Abseits (61., 63.).

Als Yilmaz Daler in der 74. Minute nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah, schöpfte der GSV nochmals Hoffnung. Im direkten Anschluss köpfte Milisic nach einem Freistoß von Dicklhuber aufs Tor – Castellucci rettete stark (76.). Eine Minute später reklamierte Dicklhuber Elfmeter, doch Schiedsrichter Achim Mauz ließ weiterspielen (77.).

Letzte Chancen bleiben ungenutzt

In der Schlussphase drückte der GSV nochmals aufs Tempo. Nach einem schön vorgetragenen Angriff über Dicklhuber und Denis Lübke scheiterte Piljek aus bester Position freistehend (80.). Kurz danach wurde Ravensburgs Trainer Rahman Soyudogru wegen lautstarker Reklamation ebenfalls mit Gelb-Rot auf die Tribüne geschickt (81.).

Ein Abseitstor von Gentian Lekaj in der 89. Minute wurde nicht anerkannt. In der achtminütigen Nachspielzeit vergab Piljek nochmals eine Großchance aus kurzer Distanz – Castellucci blieb erneut der Sieger (97.).

Klotz: „Wir hatten klare Chancen“

Nach der Partie fand GSV-Trainer Mario Klotz klare Worte: „Glückwunsch an Ravensburg. In der ersten Halbzeit hatten wir teilweise einen offenen Schlagabtausch. Nach der Führung von Ravensburg gleichen wir aus, und dann passieren uns einige Sachen, die nicht passieren dürfen. In der zweiten Halbzeit hatten wir klare Chancen. Da benötigen wir die notwendige Abschlussqualität und Effektivität, um das 2:3 zu machen. Dann kommen wieder Emotionen rein. Unterm Strich steht 1:3. Hätte, hätte gibt’s nicht. Ravensburg geht mit einem Sieg nach Hause, und wir starten leider mit einer Niederlage.“

Trotz Niederlage: Auftakt mit Ansätzen

In einem emotionalen und intensiven Spiel zeigte der 1. Göppinger SV viele gute Ansätze, zahlte gegen clevere Ravensburger aber auch Lehrgeld. Die Gäste agierten in der Offensive reifer, nutzten die Schwächen im GSV-Spiel gnadenlos aus und verteidigten ihre Führung nach der Pause mit viel Geschick. Die Gastgeber zeigten sich kämpferisch, drängten in der zweiten Halbzeit auf den Anschluss und erspielten sich in Überzahl mehrere aussichtsreiche Chancen – allein die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss fehlte.