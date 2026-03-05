Göppinger SV: "Es erwartet uns ein gestandener, robuster Oberligist"

Die Zahlen spiegeln derzeit nicht das wider, was die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli auf dem Rasen investiert. Diese Diskrepanz sorgt für eine knisternde Spannung im Team. Co-Trainer Pavlos Osipidis beschreibt die Gemütslage der Mannschaft vor dem anstehenden Heimspiel sehr deutlich: „Wir freuen uns natürlich erneut auf ein Heimspiel. Die bisherigen gezeigten Leistungen und die Punkteausbeute stimmen noch nicht ganz überein.“ Es ist dieser sportliche Hunger, der die Göppinger antreibt. „Somit gehen wir mit einer leichten Wut, positiv gemeint, und hoher Motivation und einer sehr anständigen Trainingswoche in dieses Heimspiel“, erklärt Osipidis weiter. Die „positive Wut“ soll am Samstag zum Treibstoff für den Erfolg werden.

In den Trainingseinheiten der vergangenen Tage war spürbar, dass die Spieler bereit sind, an ihre Schmerzgrenzen zu gehen. Es geht nicht nur um die Tabelle, sondern um das Selbstverständnis einer Mannschaft, die weiß, was in ihr steckt. „Die Jungs wollen am allermeisten auch für sich selber drei Punkte holen“, betont Pavlos Osipidis. Dieser mannschaftsinterne Antrieb ist die Basis, um gegen einen Gegner zu bestehen, der alles andere als ein angenehmer Gast sein wird. Das Ziel ist klar definiert: Der erste Dreier im Kalenderjahr 2026 soll vor den eigenen Fans gefeiert werden, um den Fluch der späten Gegentore endlich zu brechen.

Ein robuster Prüfstein aus Essingen

Mit dem TSV Essingen stellt sich ein echtes Schwergewicht der Liga vor. Die Gäste rangieren aktuell auf dem vierten Tabellenplatz und haben bewiesen, dass sie zu den stabilsten Teams der Oberliga gehören. Das Trainerteam des GSV ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst. „Es erwartet uns ein gestandener, robuster Oberligist. Das wird keine einfache Aufgabe, somit werden wir natürlich auch von der Mentalität wieder voll auf der Höhe sein“, blickt Pavlos Osipidis voraus. Die Robustheit des Gegners erfordert nicht nur spielerische Lösungen, sondern vor allem körperliche Präsenz und eine unerschütterliche psychische Stärke über die vollen 90 Minuten.

Personelle Rochaden durch Sperre erzwungen

Die Startformation wird im Vergleich zur Vorwoche zwangsläufig ein neues Gesicht erhalten. Die bittere Gelb-Rot-Sperre aus dem Derby hinterlässt eine Lücke, die gefüllt werden muss. „Personell gesehen verschiebt sich auf jeden Fall etwas durch die Gelb-Rot-Sperre von Denis Lübke. Da wird es Veränderungen geben, wie die genau aussehen, sehen wir dann am Samstag“, so Osipidis. Fest steht jedoch: „Ansonsten sind wir gut vorbereitet und wollen natürlich wieder drei Punkte holen.“

Verarbeitung des Last-Minute-Dramas gegen Gmünd

Die Erinnerung an das letzte Spiel gegen den 1. FC Normannia Gmünd ist noch frisch und schmerzhaft. Vor 1050 Zuschauern sah es lange nach einem Sieg aus, nachdem Filip Milisic in der 52. Minute einen Foulelfmeter zur Führung verwandelt hatte. Doch die Unterzahl nach dem Platzverweis gegen Denis Lübke (46.) forderte ihren Tribut. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Alexander Aschauer zum 1:1-Endstand. Dieser späte Ausgleich hat Wunden hinterlassen, die nun gegen Essingen geheilt werden sollen. Die Mannschaft will zeigen, dass sie aus solchen Rückschlägen gestärkt hervorgeht.

Die Mission Wiedergutmachung für das Hinspiel

Ein weiterer Motivationsfaktor ist die offene Rechnung aus der ersten Saisonhälfte. Das Hinspiel beim TSV Essingen verloren die Göppinger vor 550 Zuschauern mit 0:2. Damals war es Jannik Pfänder, der mit seinem Doppelpack (12. und 74. Minute) den GSV im Alleingang besiegte. Diese Schmach soll nun im Rückspiel getilgt werden. Die Göppinger wissen, dass sie gegen die Essinger Defensive geduldig agieren müssen, um dieses Mal als Sieger vom Platz zu gehen.