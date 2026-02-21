Göppinger SV: "Die Mannschaft hat sich den Ausgleich absolut verdient"

Von Beginn an übernahm die GSV-Elf von Trainer Gianni Coveli das Kommando auf dem Platz. Co-Trainer Daniel Budak analysierte die Überlegenheit treffend: „Wir waren über 90 Minuten die dominantere Mannschaft und sind immer wieder gut in die Box oder hinter die Kette gekommen.“ Trotz der spielerischen Überlegenheit fehlte im letzten Drittel die nötige Kaltschnäuzigkeit. „Wir müssen aus den Chancen, die wir uns erarbeiten, einfach mehr machen und mit 1:0 in Führung gehen“, monierte Budak mit Blick auf die vergebenen Gelegenheiten der ersten Halbzeit.

Fußballerische Dominanz schützt jedoch nicht vor plötzlichen Rückschlägen. In einer Phase, in der alles auf ein torloses Unentschieden zur Pause hindeutete, schlug der Gastgeber eiskalt zu. Mit der ersten nennenswerten Offensivaktion erzielte Emre Yalcin in der 45. Minute das 1:0 für das Team von Trainer Daniel Zmpitas.

Für die Göppinger war dies ein bitterer Nackenschlag zum psychologisch ungünstigsten Zeitpunkt. „Bissingen erzielt mit der ersten gefährlichen Aktion das 1:0, was ihnen natürlich in die Karten gespielt hat“, beschrieb Daniel Budak die Situation.

Kampf gegen die Elemente auf rutschigem Geläuf

Zusätzlich zur Führung des Gegners erschwerten die äußeren Umstände das Göppinger Spiel. Der Kunstrasen in Bissingen erwies sich als tückischer Gegner für die Akteure. Budak betonte die Schwierigkeit der Aufgabe: „Auf dem schwer bespielbaren Kunstrasen, der zudem extrem rutschig war, war es nach dem Rückstand nicht einfach.“ Die Rutschpartie forderte höchste Konzentration und Standfestigkeit.

Belohnung durch Moral und Milisic

Doch der 1. Göppinger SV ließ sich weder vom Rückstand noch vom glatten Boden entmutigen. Die Mannschaft bewies jene Tugenden, die sie in der Liga auszeichnen. In der 76. Minute bot sich die große Chance zum Ausgleich, als der Unparteiische auf den Punkt zeigte. Filip Milisic übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter zum hochverdienten 1:1.

„Die Mannschaft hat aber alles in die Waagschale geworfen, große Moral gezeigt und sich den Ausgleich absolut verdient“, lobte Daniel Budak den Charakter seiner Spieler. In der Schlussphase drückte Göppingen vehement auf den Siegtreffer, doch das Bollwerk der Bissinger hielt stand.

Ein Punkt mit dem Beigeschmack des verpassten Sieges

Trotz der Erleichterung über den späten Punktgewinn blieb ein Gefühl der Unvollkommenheit zurück. Der Spielverlauf hätte mehr hergegeben als nur ein Unentschieden. Daniel Budak brachte es nach dem Schlusspfiff auf den Punkt: „Schade, dass es am Ende nicht noch zu einem Sieg gereicht hat, der aufgrund des Spielverlaufs verdient gewesen wäre.“ Die statistische Überlegenheit und die Vielzahl an Strafraumszenen sprachen eine deutliche Sprache zugunsten des SV, doch die mangelnde Effizienz vor dem Tor verhinderte den perfekten Pflichtspielauftakt.

Das kommende Duell

In der aktuellen Tabelle der Oberliga belegt der 1. Göppinger SV nun den 9. Platz mit 25 Punkten aus 20 Spielen. Für Göppingen geht es bereits am Freitag, 27.02.2026, um 19 Uhr weiter. Dann empfängt man den 1. FC Normannia Gmünd zum Duell unter Flutlicht – eine Chance, die Dominanz endlich wieder in drei Punkte umzumünzen.