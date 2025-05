Göppinger SV: „Dennoch flossen die Tränen aufgrund des bitteren Endes“

Frühe Rückschläge und schnelle Reaktionen

Der GSV begann im 3-5-2-System und brachte Maximilian Ziesche zurück in die Startelf. In den ersten zehn Minuten tasteten sich beide Teams ab, doch der erste Treffer fiel aus dem Nichts: In der 14. Minute ging der OFC durch Onur Ünlücifci in Führung. Enrico Alejandro Piu verschätzte sich, es fehlte die Kommunikation in der Defensive – der Heber ins lange Eck brachte Offenbach das 0:1.

Die Antwort des GSV folgte prompt. Nur drei Minuten später traf Maximilian Ziesche nach einem Angriff über halbrechts mit einem trockenen Flachschuss zum 1:1 (17.). Die Partie nahm nun deutlich an Fahrt auf. In der 21. Minute zeigte Offenbachs Torwart Johannes Brinkies eine herausragende Parade, als er einen wuchtigen Rückraumschuss mit einem Megareflex an die Latte lenkte. Den anschließenden Eckball köpfte David Trivunic haarscharf am Tor vorbei.

Offenbach bleibt gefährlich – Barry trifft zur erneuten Führung

Göppingen hatte Chancen, doch auch Offenbach blieb gefährlich – besonders nach Standards. Nach einem GSV-Freistoß schaltete der OFC schnell um, Piu musste zur Ecke klären (27.). Im Anschluss an diese Ecke fiel die erneute Führung der Gäste: Boubacar Barry traf aus dem Rückraum zum 1:2 (28.).

Der GSV ließ sich davon nicht beeindrucken. In der 36. Minute zwang Henrick Selitaj den OFC-Keeper nach einem flatternden Freistoß zur Klärung im Nachfassen. Wenig später kombinierte sich Kececi über halblinks durch und bediente erneut Selitaj – dessen Schuss verfehlte das Ziel. Auch Kevin Dicklhubers Ecke sorgte für Gefahr, doch Offenbach klärte entschlossen (40.). Kececi hatte noch eine weitere gute Gelegenheit, doch sein Schuss wurde zur Ecke abgefälscht (43.).

Starker Wiederbeginn und Ziesches zweiter Streich

Der GSV kam gut aus der Kabine. In der 53. Minute kombinierte sich Dicklhuber stark über links durch, Kececi schloss ab – Brinkies reagierte sensationell. Fünf Minuten später war Offenbachs Schlussmann aber machtlos: Henrick Selitaj setzte sich auf der rechten Seite stark durch, seine Hereingabe verwertete Maximilian Ziesche zum 2:2 (58.).

Der OFC antwortete mit Angriffen – Piu rettete im Eins-gegen-Eins (62.), und nach einer Ecke rettete der GSV doppelt in höchster Not. Der Pfosten half zusätzlich (65.).

Frische Kräfte, großer Wille – Göppingen drängt auf den Sieg

In der 69. Minute brachte Göppingens Trainer Gianni Coveli mit Tim Schraml, Denis Lübke und Seedy Jarju drei frische Kräfte. Die Einwechslungen zahlten sich sofort aus: Jarju und Ziesche hatten gute Chancen, doch Offenbach klärte jeweils im letzten Moment (71.). Zwei Minuten später hielt Brinkies erneut gegen Ziesche.

In der 74. Minute kam Mohamed Baroudi für den Torschützen Ziesche. Der GSV war nun klar spielbestimmend. In der 78. Minute verpasste Selitaj freistehend das mögliche 3:2. Die Schlussphase wurde dramatisch: Brinkies parierte mehrfach stark gegen Baroudi, Dicklhuber und Selitaj.

Schlussphase mit Aufreger – und bitterem Ausgang

Die wohl emotionalste Szene des Spiels folgte in der Nachspielzeit: In der fünfminütigen Overtime prallte ein Schuss im Offenbacher Strafraum an die Hand eines OFC-Verteidigers – doch der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. Statt Elfmeter – Weiterspielen. Es blieb beim 2:2.

Torwart-Trainer Florian Mack ordnete das Spiel so ein: „Schlussendlich war es heute ein überragendes Duell auf Augenhöhe mit einem Schwergewicht, das unbedingt Vizemeister werden möchte. Der GSV wird für eine der besten Saisonleistungen nicht belohnt, sondern am Ende durch den nichtgegebenen Handelfmeter bitter bestraft.“

Emotionale Reaktionen nach Abpfiff

Trainer Gianni Coveli zeigte sich tief bewegt und zugleich stolz: „Wir waren auf Offenbach gut vorbereitet und wussten um die Qualität. Der Glaube der Mannschaft war unglaublich stark. Wir haben heute gegen den Tabellenzweiten unser Herz auf dem Platz liegen lassen.“

Coveli weiter: „Am Ende hätte ich mir einfach nur für uns gewünscht, dass eine der vielen Strafraummöglichkeiten reinfährt. Zu allem Unglück kommt auch noch Pech dazu, und der nicht gegebene Handelfmeter war mitunter heute symptomatisch. Es fehlte neben unserer Leistung das entscheidende Spielglück. Im Moment tut es sehr weh, aber der Stolz überwiegt.“

Er schloss mit einer klaren Botschaft: „Was wir in dieser Saison geleistet haben, ist überragend. Wenn wir je den Gang in die Oberliga gehen müssen, dann erhobenen Hauptes. Ganz nach dem Motto: ‚Ein Schritt zurück und zwei Schritte vorwärts‘. Wir werden uns weiter professionalisieren und lassen uns nicht von unserem Weg abbringen. Wir kommen noch stärker zurück. Zudem alles erdenklich Gute an den aus gesundheitlichen Gründen verhinderten Cheftrainer des OFC, Christian Neidhart.“

Auch Offenbachs Co-Trainer Faber äußerte sich wertschätzend: „Kompliment für den GSV für den Tag heute. Riesenkompliment für den ganzen Verein und alles erdenklich Gute für die Zukunft. Ihr habt tolle Möglichkeiten hier und werdet euren Weg gehen.“

Ein ganzer Verein rückt zusammen

Für Florian Mack war das Heimspiel gegen Offenbach mehr als ein sportlicher Schlagabtausch: „Herz und Leidenschaft waren von den Rängen bis auf den Rasen zu spüren. Das ganze Stadion war elektrisiert. Der ganze Verein hat heute bewiesen, welch emotionaler und hochwertiger Fußball unter Traumkulisse in Göppingen möglich ist. Das macht Lust auf sehr viel mehr.“

Sein Fazit: „Die gesamte Stadt geht heute zufrieden und erhobenen Hauptes nach Hause. Dennoch flossen die Tränen aufgrund des bitteren Endes.“

Fazit: Ein Punkt mit doppeltem Gesicht

Mit dem Remis steht der 1. Göppinger SV bei 35 Punkten auf Platz 16. Die letzte Chance bietet sich nun beim FSV Frankfurt. Nach diesem emotionalen Nachmittag ist klar: Der GSV lebt. Und kämpft. Bis zum letzten Spieltag.