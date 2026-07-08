Göppinger Abgang wechselt zum Oberliga-Spitzenteam

Beim 1. Göppinger SV, Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Verbandsliga Württemberg, ist der nächste Abgang endgültig geklärt. Oguzhan Kececi verlässt den Verein und schließt sich dem FC Nöttingen an. Der 23-jährige Mittelfeldspieler kehrt damit zu einem früheren Klub in die Oberliga Baden-Württemberg zur neuen Saison wieder offiziell zurück.
Kececi bringt eine breite Erfahrung aus Nachwuchs- und Herrenfußball mit. In seiner erfassten Laufbahn stehen 170 Spiele, 14 Tore und zehn Vorlagen. Für den 1. Göppinger SV absolvierte er in der vergangenen Oberliga-Saison 24 Partien, erzielte zwei Tore und bereitete einen Treffer vor. Bereits in der Regionalliga-Saison 2024/25 war er für Göppingen regelmäßig im Einsatz und kam auf 31 Spiele, zwei Tore und fünf Assists.
Beim FC Nöttingen ist Kececi kein Unbekannter. In der Saison 2023/24 lief er dort schon in der Oberliga Baden-Württemberg auf und sammelte 34 Einsätze, zwei Tore und eine Vorlage. Davor war er über viele Jahre bei den Stuttgarter Kickers aktiv. Dort spielte er im Nachwuchsbereich in der U17- und U19-Bundesliga sowie im Herrenbereich in der Oberliga Baden-Württemberg. Für die Kickers stehen unter anderem zehn Oberliga-Einsätze in der Saison 2022/23 in seiner Bilanz.
Der Wechsel ist Teil eines größeren Umbruchs beim 1. Göppinger SV nach dem Abstieg in die Verbandsliga Württemberg. Neben Kececi verlassen auch Kevin Dicklhuber, Bastian Frölich, David Trivunic, Matthias Layer, Enrico Alejandro Piu und Florian Mack den Verein. Auf der Zugangsseite stehen Trainer Daniel Güney sowie Alperen Nehir, Danis Dipa, Maximilian Gjini, Marvin Seybold, Gino Andre Portella, Niko Lucic, Max Schlotterbeck, Vincent Sadler und Benjamin Dudda.
Für Göppingen bedeutet der Abgang von Kececi den Verlust eines Spielers, der in den vergangenen beiden Jahren sowohl in der Regionalliga als auch in der Oberliga Einsatzzeit sammelte. Beim FC Nöttingen erhält der Mittelfeldspieler nun die Möglichkeit, erneut in einem bekannten Oberliga-Umfeld anzusetzen. Für den GSV geht es dagegen darum, die entstandenen Lücken schnell zu schließen und den neu zusammengestellten Kader unter Güney für die Anforderungen der Verbandsliga zu ordnen und wieder eine stabile Basis zu schaffen.