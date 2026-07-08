Göppinger Abgang wechselt zum Oberliga-Spitzenteam

– Foto: Carsten Trebuth / Verein

Beim 1. Göppinger SV, Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Verbandsliga Württemberg, ist der nächste Abgang endgültig geklärt. Oguzhan Kececi verlässt den Verein und schließt sich dem FC Nöttingen an. Der 23-jährige Mittelfeldspieler kehrt damit zu einem früheren Klub in die Oberliga Baden-Württemberg zur neuen Saison wieder offiziell zurück.

Kececi bringt eine breite Erfahrung aus Nachwuchs- und Herrenfußball mit. In seiner erfassten Laufbahn stehen 170 Spiele, 14 Tore und zehn Vorlagen. Für den 1. Göppinger SV absolvierte er in der vergangenen Oberliga-Saison 24 Partien, erzielte zwei Tore und bereitete einen Treffer vor. Bereits in der Regionalliga-Saison 2024/25 war er für Göppingen regelmäßig im Einsatz und kam auf 31 Spiele, zwei Tore und fünf Assists.

Beim FC Nöttingen ist Kececi kein Unbekannter. In der Saison 2023/24 lief er dort schon in der Oberliga Baden-Württemberg auf und sammelte 34 Einsätze, zwei Tore und eine Vorlage. Davor war er über viele Jahre bei den Stuttgarter Kickers aktiv. Dort spielte er im Nachwuchsbereich in der U17- und U19-Bundesliga sowie im Herrenbereich in der Oberliga Baden-Württemberg. Für die Kickers stehen unter anderem zehn Oberliga-Einsätze in der Saison 2022/23 in seiner Bilanz.