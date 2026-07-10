Göppinger Abgang wechselt in die Hessenliga

– Foto: Carsten Trebuth / Verein

Beim 1. Göppinger SV, Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Verbandsliga Württemberg, ist der nächste Abgang geklärt. Philip Udogu verlässt den GSV und wechselt zum CSC 03 Kassel in die Hessenliga. Der 20-jährige Verteidiger kam in Göppingen auf sechs Oberliga-Einsätze und erzielte dabei einen Treffer.

Udogu war in der Saison 2025/26 für den 1. Göppinger SV in der Oberliga Baden-Württemberg im Einsatz. In sechs Spielen erzielte der 20-jährige Verteidiger ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Zusätzlich war er in derselben Spielzeit bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Bayreuth in der Bezirksliga Oberfranken Ost geführt, wo er in neun Partien ebenfalls ein Tor und eine Vorlage verbuchte. Für die erste Mannschaft der SpVgg Bayreuth stand er in der Regionalliga Bayern im Kader, kam dort aber in der Saison 2025/26 nicht zum Einsatz.

In seiner bisherigen Laufbahn stehen für Udogu 56 erfasste Spiele, neun Tore und zwei Vorlagen. Besonders prägend war seine Zeit im Nachwuchs der SpVgg Bayreuth. In der U19-Bayernliga kam er 2023/24 auf 25 Einsätze und sechs Tore, zuvor absolvierte er 13 Spiele in der U17-Bayernliga und erzielte einen Treffer. Auch bei der SpVgg Greuther Fürth war er im U17-Bereich geführt.