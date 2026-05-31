Göppingens bittere Tränen, Neckarsulm zittert, Gmünd und Singen jubeln

– Foto: Jani Pless

Mit dem 34. Spieltag ist die Oberliga Baden-Württemberg sportlich entschieden, doch die Abstiegsfrage bleibt offen. FC Denzlingen, FSV 08 Bietigheim-Bissingen, FSV Hollenbach und 1. Göppinger SV müssen runter. Ob auch Türkspor Neckarsulm absteigt, hängt nun allein vom Relegationsweg des VfR Mannheim ab und sorgt für lange, angespannte Tage des Wartens.

FC Denzlingen stand bereits seit Wochen als Absteiger fest und verabschiedete sich mit einem 0:5 beim 1. Göppinger SV, der trotz dieses klaren Sieges ebenfalls den Gang in die Verbandsliga antreten muss. Gentian Lekaj, Maximilian Ziesche, Kevin Dicklhuber, Philip Udogu und Stevan Anicic trafen für Göppingen, doch sportlich kam der Endspurt zu spät. Auch FSV 08 Bietigheim-Bissingen und FSV Hollenbach waren nach dem 33. Spieltag nicht mehr zu retten. Bissingen gewann gegen FC Nöttingen mit 3:2, Hollenbach rang 1. CfR Pforzheim mit 4:3 nieder. Beide Siege hatten nur noch symbolischen Wert. Die direkten Abstiegsplätze waren vergeben, bevor der letzte Ball gespielt war. Für beide Vereine blieb nur die Erkenntnis, sich aufrecht aus der Liga verabschiedet zu haben.

Der große Gewinner des letzten Spieltags war Türkspor Neckarsulm. Der Neuling lag beim Karlsruher SC II bereits 1:3 zurück, ehe Cristian Gilés Sanchez mit vier Treffern und Pascal Sohm die Partie in ein 5:3 verwandelten. Dieser furiose Schlussspurt hievte Neckarsulm auf Rang 14, also auf den Platz, der noch vom Ausgang der Aufstiegsrelegation abhängt. Direkt davor rettete sich der 1. FC Normannia Gmünd mit dem 1:1 gegen den FV Ravensburg. Alexander Aschauer brachte Gmünd in Führung, Nesreddin Kenniche glich aus, der Punkt reichte. Auch Türkischer SV Singen entkam durch das 4:2 gegen FC 08 Villingen der gefährlichen Zone. Ege Öztürk war mit drei Treffern der Mann dieses Befreiungsschlags im entscheidenden Moment für den Aufsteiger aus Singen.