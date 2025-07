Göppingen und der VfR mit den besten Karten

Wir haben uns getraut. Ab sofort erscheinen in regelmäßigen Abständen Saisonvorschauen im FuPa Baden Gebiet, in denen wir unsere (subjektive) Meinung zur kommenden Runde samt Platzierungstipps der einzelnen Teams abgeben.

VfR Mannheim

Bereits im vergangenen Jahr ließ der VfR Mannheim seine Klasse über weite Strecken der Saison durchblicken. Gegen die beiden Übermannschaften aus Großaspach und Balingen waren die Mannheimer allerdings machtlos. Im Sommer hat man sich weiter verstärkt und wird nun eine große Rolle im Meisterschaftsrennen spielen.

FC 08 Villingen

Nach etlichen Jahren in der Oberliga Baden-Württemberg wagte der FC 08 Villingen in der abgelaufenen Saison das Experiment Regionalliga. In der Oberliga werden sich die Schwarz-Weißen wieder wesentlich wohler fühlen und erneut zur Spitzengruppe der Liga gehören.

VfR Aalen

Der VfR Aalen beendete die letzte Saison auf dem vierten Platz. Hier ordnen wir den Traditionsverein auch in diesem Jahr ein. Es gab Veränderungen im Kader, doch die Ambitionen bleiben dieselben. Da die Konkurrenz sehr stark und ausgeglichen ist, wäre ein Platz unter den ersten Dreien etwas zu hoch gegriffen.

SSV Reutlingen

Mit dem SSV Reutlingen ist auch in der kommenden Spielzeit ein weiterer geschichtsträchtiger Traditionsverein in der Oberliga Baden-Württemberg vertreten. Vor allem in der Hinrunde der letzten Saison hatte der SSV große Probleme seine Qualitäten auf den Platz zu bringen. In diesem Jahr trauen wir den Reutlingern die höchste Platzierung seit dem Abstieg im Jahre 2010 zu.

1.CfR Pforzheim

Der 1. CfR Pforzheim geht in sein zehntes Oberligajahr in Folge und gehört damit mittlerweile zum Inventar der Liga. In den vergangenen vier Spielzeiten erreichten die Nordbadener jeweils eine Platzierung unter den ersten Fünf. Eine ähnliche Platzierung wird auch im kommenden Jahr für den CfR rausspringen.

SV Oberachern

Der SV Oberachern schwankt seit seiner Oberligazugehörigkeit regelmäßig zwischen Plätzen im oberen sowie unteren Tabellenmittelfeld. Nach einem starken sechsten Tabellenrang trauen wir den Schwarzwäldern zu, diese Leistung zu bestätigen. Auf einigen Positionen konnte man sich zusätzlich verstärken.

TSV Backnang

Auch die TSG Backnang stand in den letzten Jahren sinnbildlich für eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld. Hier sehen wir die TSG auch in der kommenden Saison. Allerdings standen in Backnang einige personelle Veränderungen an. Daher bleibt zunächst abzuwarten, wie schnell sich die Mannschaft zu einer Einheit formt.

FSV Hollenbach

Kaum eine Mannschaft der Oberliga Baden-Württemberg steht für eine Einheit wie es der FSV Hollenbach tut. Daher gab es auch in diesem Sommer keine schwerwiegenden Abgänge. Mit einem Platz in der Mitte der Tabelle darf durchaus gerechnet werden.

FC Nöttingen

Der FC Nöttingen hatte vor allem zum Start der vergangenen Saison einige Probleme und tat sich sehr schwer. Letztendlich beendete der FCN die Saison auf Platz 8 und wurde seinen Zielen gerecht. Im Sommer standen einige personelle Veränderungen an. Aus unserer Sicht wird Nöttingen sowohl mit dem Auf- als auch dem Abstieg nichts zu tun haben.

1.FC Normania Gmünd

Dasselbe gilt für den 1.FC Normania Gmünd. Dieser geht in sein drittes Oberligajahr in Folge. Besonders der Abgang von Luca Molinari, der bereits seit seiner Jugend für die Gmünder spielte, schmerzt. Trainer Blaskic gibt sich angriffslustig und traut seiner Mannschaft den erneuten Klassenerhalt zu.

Karlsruher SC II

Der KSC II ist einer der vier Aufsteiger der vergangenen Saison. Nach dem Neustart im letzten Sommer gingen die Karlsruher als Gewinner aus dem Meisterschaftsrennen der Verbandsliga Nordbaden hervor und starten nun erstmals seit der Saison 2017/18 wieder in der Oberliga. Sowohl auf Zu- als auch Abgangsseite hat sich nicht besonders viel getan.

TSV Essingen

Wie auch der 1.FC Normania Gmünd, geht auch der TSV Essingen in sein drittes Oberligajahr in Serie. Dabei wurde jeweils ein Platz im Tabellenmittelfeld ergattert. Mit Gökalp Kilic, Lirim Hoxha und Daniel Schelhorn kommen gleich drei Neuzugänge aus der Regionalliga hinzu. Nichtsdestotrotz ist auch in diesem Jahr vor allem die mittlere Tabellenregion sehr ausgeglichen.

FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Bereits in den vergangenen Jahren tat sich der FSV Bietigheim-Bissingen recht schwer. Drei Mal in Serie erreichte man lediglich Platz 13 oder 14. Aus unserer Sicht erwartet die Schwaben auch in der kommenden Saison ein langes Jahr, in dem der Klassenerhalt alles andere als ein Selbstläufer wird.

Türkspor Neckarsulm

Türkspor Neckarsulm ist als Meister der Verbandsliga Württemberg in der kommenden Saison zum ersten Mal in der Oberliga Baden-Württemberg vertreten. Mit derzeit zehn Neuzugängen haben die Verantwortlichen auch in diesem Sommer eine Menge Arbeit vor sich.

FV Ravensburg

Dass der FV Ravensburg auch in der Saison 2025/26 in der Oberliga an den Start gehen darf, liegt lediglich an der gewonnenen Relegation und dem damit verbundenen Aufstieg der TSG Balingen. Entsprechend wollen die Ravensburger aus der Vergangenheit lernen. Der Abstiegskampf der Oberliga hat sich allerdings zuletzt als sehr schwierig erwiesen.

FC Denzlingen

Als Meister der Verbandsliga Südbaden schaffte der FC Denzlingen den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga, nachdem man in der Saison 2024/25 als Tabellensiebzehnter den Gang zurück in die Verbandsliga antreten musste. Daher ist das klare Saisonziel der Klassenerhalt. Dieser wird nicht unmöglich zu erreichen sein.

Türkischer SV Singen

Der vierte Aufsteiger im Bunde ist der Türkische SV Singen. Dieser schaffte den Weg über die Relegation, nachdem man Zweiter in der Verbandsliga Südbaden wurde. Zum einen verstärkte man sich mit einigen Neuzugängen, andererseits schmerzt vor allem der Abgang von Top-Stürmer Abdoulie Mboob, den es in die Türkei zieht.

Getippte Abschlusstabelle