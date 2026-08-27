Göppingen beim Absteigerduell, Dorfmerkingen reist zum Aufsteiger

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Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr TSV Ehningen TSV Ehningen Sportfreunde Dorfmerkingen Sportfreunde Dorfmerkingen 14:00 live PUSH

Aufsteiger TSV Ehningen empfängt mit den Sportfreunden Dorfmerkingen eines der vier noch makellosen Teams. Ehningen steht nach einem Sieg und einer Niederlage mit drei Punkten und 4:3 Toren auf Rang acht. Zuletzt verlor der TSV beim Absteiger FSV Hollenbach mit 1:3. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 geriet Ehningen noch vor der Pause erneut in Rückstand. Dorfmerkingen hat dagegen beide bisherigen Partien gewonnen und steht mit sechs Punkten und 6:2 Toren auf Rang vier. Das jüngste 2:1 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen fiel erst in der 90.+3 Minute. Zuvor hatte Dorfmerkingen einen frühen Rückstand bereits zwei Minuten später ausgeglichen. Damit versucht Ehningen, nach der ersten Niederlage zu reagieren, während Dorfmerkingen seine perfekte Bilanz verteidigt.

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr TSV Oberensingen TSV Oberensingen TSG Balingen Balingen II 14:00 PUSH

Tabellenführer TSV Oberensingen geht mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 8:0 in den dritten Spieltag. Auch im zweiten Saisonspiel blieb Oberensingen ohne Gegentreffer und gewann gegen den SV Fellbach mit 3:0. Zwei der drei Tore fielen noch vor der Pause innerhalb von vier Minuten. Aufsteiger TSG Balingen II steht dagegen nach zwei Niederlagen mit 1:6 Toren und null Punkten auf Rang 16. Zuletzt führte Balingen II gegen den FC Rottenburg durch Nico Kieninger zunächst 1:0, musste die Partie in der zweiten Hälfte jedoch vollständig aus der Hand geben und verlor 1:3. Damit treffen der aktuelle Spitzenreiter und das Schlusslicht aufeinander, ohne dass die frühe Tabelle nach zwei Spielen bereits überbewertet werden sollte.

Sa., 29.08.2026, 15:00 Uhr SV Fellbach SV Fellbach TSV Berg TSV Berg 15:00 PUSH

Der SV Fellbach wartet nach zwei Spielen noch auf seinen ersten Sieg. Ein Punkt und 1:4 Tore bedeuten Rang elf. Zuletzt verlor Fellbach beim TSV Oberensingen mit 0:3 und lag bereits zur Pause mit drei Toren zurück. Der TSV Berg ist dagegen noch ungeschlagen. Vier Punkte und 4:1 Tore bringen Rang fünf. Am vergangenen Spieltag gelang bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ein klares 3:0. Berg traf in der 11., 42. und 65. Minute; die Gastgeber beendeten die Partie nach Gelb-Rot in der 79. Minute in Unterzahl. Fellbach sucht damit weiter den ersten Dreier, während Berg Anschluss an die Vierergruppe an der Spitze hält.

Calcio Leinfelden-Echterdingen steht nach zwei Niederlagen mit null Punkten und 1:6 Toren auf Rang 15. Zuletzt war Calcio bei den Sportfreunden Dorfmerkingen früh in Führung gegangen, musste jedoch den schnellen Ausgleich und in der 90.+3 Minute noch das 1:2 hinnehmen. Isaiah Pharell Thompson hatte in der 90. Minute Gelb-Rot gesehen. Aufsteiger Türkspor Neu-Ulm hat nach zwei Spielen drei Punkte und bereits 7:6 Tore gesammelt. Beim jüngsten 3:4 gegen Absteiger FSV 08 Bietigheim-Bissingen entwickelte sich eine torreiche Partie: Neu-Ulm führte zunächst, geriet später zweimal in Rückstand, glich einmal aus und kam in der 90.+3 Minute noch auf 3:4 heran. Damit begegnen sich ein noch punktloses Team und ein Aufsteiger mit bislang besonders torreichen Spielen.

Sa., 29.08.2026, 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen VfB Friedrichshafen Sportfreunde Schwäbisch Hall Sportfreunde Schwäbisch Hall 15:00 PUSH

Der VfB Friedrichshafen wartet nach zwei Niederlagen noch auf den ersten Punkt. Drei eigene Treffer stehen sieben Gegentoren gegenüber, Rang 13 ist die Folge. Am zweiten Spieltag verlor Friedrichshafen beim Absteiger 1. Göppinger SV mit 1:3. Nach dem 0:2 gelang zwar der Anschluss, doch Göppingen stellte fünf Minuten später den alten Abstand wieder her. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall sind dagegen noch ungeschlagen und stehen mit vier Punkten sowie 2:1 Toren auf Rang sechs. Zuletzt reichte gegen Aufsteiger SKV Rutesheim ein Treffer von Azad Toptik in der 14. Minute zum 1:0. Friedrichshafen benötigt damit den ersten Zähler, Schwäbisch Hall kann seinen stabilen Saisonbeginn fortsetzen.

Absteiger FSV 08 Bietigheim-Bissingen empfängt Absteiger 1. Göppinger SV. Bietigheim-Bissingen steht nach einem Sieg und einer Niederlage mit drei Punkten und 5:7 Toren auf Rang neun. Zuletzt gewann die Mannschaft ein spektakuläres 4:3 bei Aufsteiger Türkspor Neu-Ulm. Roman Timoshenko erzielte dabei drei Treffer, ehe ein Eigentor das 4:2 brachte und Neu-Ulm in der Nachspielzeit noch einmal verkürzte. Göppingen hat beide bisherigen Partien gewonnen und steht mit sechs Punkten und 6:1 Toren auf Rang drei. Beim 3:1 gegen den VfB Friedrichshafen führte der 1. Göppinger SV 2:0, musste den Anschluss hinnehmen und antwortete fünf Minuten später mit dem dritten Treffer. Damit bekommt es Bietigheim-Bissingen mit einem der vier verlustpunktfreien Teams zu tun.

Aufsteiger SKV Rutesheim steht nach zwei Spielen noch ohne Punkt und ohne eigenen Treffer da. Zwei Niederlagen und 0:4 Tore bedeuten Rang 14. Zuletzt verlor Rutesheim bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall knapp mit 0:1; der einzige Treffer fiel bereits in der 14. Minute. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach hat bislang einen Punkt gesammelt und steht mit 1:4 Toren auf Rang zwölf. Am zweiten Spieltag verlor die TSG gegen den TSV Berg mit 0:3. Damjan Bucan sah in der 79. Minute Gelb-Rot. Beide Mannschaften warten somit auf ihren ersten Saisonsieg, Rutesheim zusätzlich noch auf das erste eigene Tor.

Sa., 29.08.2026, 17:00 Uhr FC Rottenburg FC Rottenburg FSV Hollenbach FSV Hollenbach 17:00 PUSH