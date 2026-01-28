Gönnt Fußballern eine Pause!

Jüngst hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) den Rahmenspielplan für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Die Sommerpause wurde dabei wieder gekürzt. Der Saisonstart ist unverändert für Mitte August angesetzt, der letzte Spieltag vor der Winterpause und der erste Spieltag danach sind aber im Vergleich zur laufenden Saison jeweils eine Woche später. Das Saisonende ist auch eine Woche nach hinten verlegt. Und das ist für alle Ligen aus unterschiedlichen Gründen ärgerlich.
Der Oberliga-Meister bekäme, sofern sein Aufstieg erst am letzten Spieltag feststeht, überhaupt keine Zeit für eine Verschnaufpause, geschweige denn für so etwas wie eine Aufstiegsfeier. Bereits Ende Juli beginnt schließlich der Spielbetrieb in der Regionalliga West. Noch schlimmer trifft dieser Umstand Mannschaften, die in der Bezirksliga in die Relegation müssen, die dann nur noch ein paar Tage Zeit haben, einen Kader für die neue Saison aufzustellen. Und wenn man für diese dann fünf bis sechs Wochen Vorbereitung planen möchte, bleiben so nur noch maximal zwei bis drei Wochen Pause.
Angesichts von Mannschaftsfahrten als Saisonabschluss, die bekannten Touren nach Mallorca etwa, bleibt also mittlerweile gar keine andere Wahl mehr, als seinen Jahresurlaub in der Saison zu nehmen. In der Vorbereitung, die meist mit den Sommerferien zusammenfällt, sind die Flug- und Hotelpreise bekanntlich deutlich teurer und somit für den einen oder anderen Spieler oder auch Ehrenamtlichen nicht mehr bezahlbar.
Um die Pausen auszudehnen, gibt es nur zwei mögliche Lösungen: Zum einen mehr sogenannte Englische Wochen, bei denen jeder halbwegs vollbesetzte Kreisliga-Klub dankbar sein dürfte, dass es sie derzeit kaum gibt. Man könnte auch die Gruppengrößen verkleinern, um den Amateurfußball zu modernisieren. Es muss ja nicht gleich so radikal sein wie in der Kreisliga C mit Vor- und Hauptrunden. Aber 16 Mannschaften statt 18 dürften für einen ordentlichen Spielbetrieb auch reichen. Dann klappt es auch wieder mit angemessenen Verschnaufpausen.
