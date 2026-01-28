Gönnt Fußballern eine Pause!

Die Pausen zwischen den Saisons werden immer kürzer. – Foto: Marcel Eichholz

Jüngst hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) den Rahmenspielplan für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Die Sommerpause wurde dabei wieder gekürzt. Der Saisonstart ist unverändert für Mitte August angesetzt, der letzte Spieltag vor der Winterpause und der erste Spieltag danach sind aber im Vergleich zur laufenden Saison jeweils eine Woche später. Das Saisonende ist auch eine Woche nach hinten verlegt. Und das ist für alle Ligen aus unterschiedlichen Gründen ärgerlich.

Der Oberliga-Meister bekäme, sofern sein Aufstieg erst am letzten Spieltag feststeht, überhaupt keine Zeit für eine Verschnaufpause, geschweige denn für so etwas wie eine Aufstiegsfeier. Bereits Ende Juli beginnt schließlich der Spielbetrieb in der Regionalliga West. Noch schlimmer trifft dieser Umstand Mannschaften, die in der Bezirksliga in die Relegation müssen, die dann nur noch ein paar Tage Zeit haben, einen Kader für die neue Saison aufzustellen. Und wenn man für diese dann fünf bis sechs Wochen Vorbereitung planen möchte, bleiben so nur noch maximal zwei bis drei Wochen Pause.

Angesichts von Mannschaftsfahrten als Saisonabschluss, die bekannten Touren nach Mallorca etwa, bleibt also mittlerweile gar keine andere Wahl mehr, als seinen Jahresurlaub in der Saison zu nehmen. In der Vorbereitung, die meist mit den Sommerferien zusammenfällt, sind die Flug- und Hotelpreise bekanntlich deutlich teurer und somit für den einen oder anderen Spieler oder auch Ehrenamtlichen nicht mehr bezahlbar.