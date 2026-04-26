GöMu II gegen Mi II torlos unentschieden

A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren 23. Spieltag Sonntag, 26. April 2026, 13 Uhr: SG SV Gößweinstein II/SpVgg Muggendorf - ASV Michelfeld II 0:0 (0:0) Die Gastgeber mit Heimat Fränkische Schweiz, die bisher drei von fünf Punktspiele in diesem Jahr gewannen und bei zehn Heimspielen dort schon 20 Punkte sammelten, begannen dieses Mal mit Jeremias Brütting, Johannes Kupferschmiedt und Daniel Wagner für Luca Grasser (das letzte Match gegen die SG Oberes Pegnitztal II war Flex, Neun gegen Neun). Die Gäste aus der Oberpfalz liefen dieses Mal mit Aushilfs-Torhüter Jakob Küffner, Xaver Eisend, Jan Eschenweck, Van Hiep Tran und Thomas Kohl für AH-Keeper Patrick Schmid (privat verhindert), Manuel Lehner (Erste), Julian Thumbeck (verletzt), Fabian Friedl und Stephan Wiesneth auf – 17 Spieler waren im Aufgebot.

In der ersten Halbzeit dauerte es beiderseits bis zur 24. Minute für die erste halbwegs nennenswerte Torannäherung (Moritz Dümler per Freistoß von rechts ungefährlich relativ weit links oben über das Tor). Die Raumaufteilung, Zuordnung und Passqualität war auf beiden Seiten verbesserungswürdig. Der Spielstand zur Halbzeitpause ohne Treffer war leistungsgerecht – es hätte aber gemäß der durchaus vorhandenen Torchancen auf beiden Seiten 3:4 stehen können. Die Michelfelder Einschussgelegenheiten verzeichneten Van Hiep Tran (26.), Samuel Leisner (40., 42.) und ein Abwehrspieler des Gegners vor der Torlinie zur Ecke klärend (40.). GM kam auch erst nach etwa einer halben Stunde etwas auf Touren, Daniel Wagner (34.) und Matthias Händel (36., 43.) konnten den sicheren und fußballerisch gut mitspielenden ASV-Torhüter Jakob Küffner nicht überwinden.

Auch in den zweiten 45 Minuten war die spielerische Leistung und die Chancenauswertung gemäß des aktuellen Tabellenstandes weiterhin insgesamt eher durchschnittlich. Torchancen gab es auf beiden Seiten, aber das Runde wollte an diesem Tag nicht über die Linie – GM ließ Chancen von Johannes Kupferschmiedt (55.), Mathias Händel (Latte, 59.) und wohl Fabian Wagner (an den rechten Pfosten, 90.+1) aus. Michelfeld II hätte die Partie auch entscheiden können, aber Rechtsaußen Samuel Leisner wurde zwei Mal geblockt (58.) und einen 25-Meter-Freistoß des in der Halbzeitpause eingewechselten Dominik Schleinitz lenkte der einheimische Keeper Samuel Brütting noch über die Latte zum Eckball (82.). Das Spiel lebte von der Spannung, beide Mannschaften hätten gewinnen können, aber eine Niederlage für ein Team wäre an diesem Tag nicht gerecht gewesen – deshalb geht ein Unentschieden nach 90 Minuten entsprechend des Torchancenverhältnisses (6:6) und der erarbeitenden Ecken (7:7) in Ordnung. Fazit: Für Michelfeld II (letzte Saison Dritter) ist (nach dem fünften Unentschieden und dem fünften Zu-Null-Spiel in dieser Saison) nun der offizielle Aufstiegszug abgefahren, denn der Rückstand zum Relegationsplatz Zwei beträgt inzwischen zehn Zähler und kann in den restlichen drei Spielen nicht mehr aufgeholt werden. Es bleibt abzuwarten, welches Team aus den Top 6 den Direktaufstieg wahrnimmt und wer als Zweiter an der Aufstiegsrelegation Richtung Kreisklasse teilnehmen will (Verzicht möglich).