GöMu II gegen Mi II torlos unentschieden

Nach einigen Chancen und Eckbällen auf beiden Seiten ein verdienter Punkt für beide Teams – gutes Engagement, überschaubares spielerisches Niveau des Siebten gegen den Sechsten - In der Vorrunde am Dienstag, 14. Oktober gewann Michelfeld II mit 4:3
A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren
23. Spieltag
Sonntag, 26. April 2026, 13 Uhr:
SG SV Gößweinstein II/SpVgg Muggendorf - ASV Michelfeld II 0:0 (0:0)
Die Gastgeber mit Heimat Fränkische Schweiz, die bisher drei von fünf Punktspiele in diesem Jahr gewannen und bei zehn Heimspielen dort schon 20 Punkte sammelten, begannen dieses Mal mit Jeremias Brütting, Johannes Kupferschmiedt und Daniel Wagner für Luca Grasser (das letzte Match gegen die SG Oberes Pegnitztal II war Flex, Neun gegen Neun). Die Gäste aus der Oberpfalz liefen dieses Mal mit Aushilfs-Torhüter Jakob Küffner, Xaver Eisend, Jan Eschenweck, Van Hiep Tran und Thomas Kohl für AH-Keeper Patrick Schmid (privat verhindert), Manuel Lehner (Erste), Julian Thumbeck (verletzt), Fabian Friedl und Stephan Wiesneth auf – 17 Spieler waren im Aufgebot.
In der ersten Halbzeit dauerte es beiderseits bis zur 24. Minute für die erste halbwegs nennenswerte Torannäherung (Moritz Dümler per Freistoß von rechts ungefährlich relativ weit links oben über das Tor). Die Raumaufteilung, Zuordnung und Passqualität war auf beiden Seiten verbesserungswürdig. Der Spielstand zur Halbzeitpause ohne Treffer war leistungsgerecht – es hätte aber gemäß der durchaus vorhandenen Torchancen auf beiden Seiten 3:4 stehen können. Die Michelfelder Einschussgelegenheiten verzeichneten Van Hiep Tran (26.), Samuel Leisner (40., 42.) und ein Abwehrspieler des Gegners vor der Torlinie zur Ecke klärend (40.). GM kam auch erst nach etwa einer halben Stunde etwas auf Touren, Daniel Wagner (34.) und Matthias Händel (36., 43.) konnten den sicheren und fußballerisch gut mitspielenden ASV-Torhüter Jakob Küffner nicht überwinden.
Auch in den zweiten 45 Minuten war die spielerische Leistung und die Chancenauswertung gemäß des aktuellen Tabellenstandes weiterhin insgesamt eher durchschnittlich. Torchancen gab es auf beiden Seiten, aber das Runde wollte an diesem Tag nicht über die Linie – GM ließ Chancen von Johannes Kupferschmiedt (55.), Mathias Händel (Latte, 59.) und wohl Fabian Wagner (an den rechten Pfosten, 90.+1) aus. Michelfeld II hätte die Partie auch entscheiden können, aber Rechtsaußen Samuel Leisner wurde zwei Mal geblockt (58.) und einen 25-Meter-Freistoß des in der Halbzeitpause eingewechselten Dominik Schleinitz lenkte der einheimische Keeper Samuel Brütting noch über die Latte zum Eckball (82.). Das Spiel lebte von der Spannung, beide Mannschaften hätten gewinnen können, aber eine Niederlage für ein Team wäre an diesem Tag nicht gerecht gewesen – deshalb geht ein Unentschieden nach 90 Minuten entsprechend des Torchancenverhältnisses (6:6) und der erarbeitenden Ecken (7:7) in Ordnung. Fazit: Für Michelfeld II (letzte Saison Dritter) ist (nach dem fünften Unentschieden und dem fünften Zu-Null-Spiel in dieser Saison) nun der offizielle Aufstiegszug abgefahren, denn der Rückstand zum Relegationsplatz Zwei beträgt inzwischen zehn Zähler und kann in den restlichen drei Spielen nicht mehr aufgeholt werden. Es bleibt abzuwarten, welches Team aus den Top 6 den Direktaufstieg wahrnimmt und wer als Zweiter an der Aufstiegsrelegation Richtung Kreisklasse teilnehmen will (Verzicht möglich).
Der Tabellensiebte SG SV Gößweinstein II/SpVgg Muggendorf (28 Punkte, letzte Saison noch Vorletzter in der A-Klasse 3) spielt am Donnerstag, 30. April um 18.30 Uhr beim Letzten TSV Elbersberg II (sechs) und am Sonntag, 3. Mai um 13 Uhr beim Zweiten SG SC Kühlenfels II/SV Kirchenbirkig-Regenthal II (45). Der unverändert Sechste ASV Michelfeld (35, seit fünf Spielen ungeschlagen) erwartet bereits am Samstag, 2. Mai um 14 Uhr den Vorletzten SG Hiltpoltsteiner SV II/TSV Gräfenberg II (zehn).
SR: Mario Polster (Kühlenfels, FSV Freienfels-Krögelstein, Gruppe Fränkische Schweiz).
Zuschauer: 35 (A-Platz, in Gößweinstein).
Tore: Keine.
Besondere Vorkommnisse: Insgesamt vier Gelbe Karten und 50 Sekunden Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit.
Gelbe Karten: Götz, Wagner, Händel (alle SG SV Gößweinstein II/SpVgg Muggendorf ); Sa. Leisner (ASV Michelfeld II).
Torchancenverhältnis: 6:6 (zur Halbzeit: 3:4).
Eckballverhältnis: 7:7 (zur Halbzeit: 2:2).
SG SV Gößweinstein II/SpVgg Muggendorf (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Sa. Brütting – M. Händel (5. K. Haberberger/17. M. Händel), Wagner (64. K. Haberberger), To. Redel (46. Kayaci), Helm, J. Brütting, F. Winkler, To. Wolf, Kupferschmiedt, L. Götz (66. Moldovan/88. Götz), Fischer.
ASV Michelfeld II (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Küffner – C. Neukam, Schindler (60. N. Brendel), M. Gsell, T. Kohl (87. Sa. Leisner), Eisend, Dümler, V.H. Tran (46. Schleinitz), L. Schäffner (69. Wöhrl), Sa. Leisner (77. S. Brendel), Eschenweck (46. Popp). Nicht eingesetzt: Pohl.
(obl)