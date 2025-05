Gölshausen vor Meisterschaft

Eine krachende Niederlage bezog der SV Büchig II in Münzesheim. „Leider konnte ich Sonntag krankheitsbedingt selbst nicht vor Ort sein, daher will und kann ich zum Spielgeschehen nichts sagen. Das Ergebnis fiel wohl deutlich zu hoch aus und wir hätten in der Anfangsphase einen klaren Elfmeter bekommen müssen. Der Pfiff blieb aus, selbst der Münzesheimer war überrascht. Da unsere Erste Mannschaft durch einen Sieg am Sonntag aufsteigen konnte, war unser Kader stark geschwächt. Allerdings darf so etwas nicht passieren“, gab der selbst verhinderte Sven Beisel zu Protokoll.

Besser als das 0:9 zuletzt soll das Ergebnis beim Heimspiel gegen Obergrombach werden. Das ist Beisels Wunsch: „Gegen Obergrombach können wir am Sonntag frei aufspielen und wollen es deutlich besser machen und eine Reaktion zu Sonntag zeigen. Momentan läuft vieles sicher nicht optimal, wir als Team müssen aber weiterhin zusammenhalten. Wir werden schauen, wer am Sonntag zu Verfügung steht, und versuchen, in die Punkte zu kommen.“

Mit 2:0 behielt der FC Obergrombach in Bauerbach die Oberhand. „Am vergangenen Sonntag spielten wir bei herrlichem Wetter in Bauerbach. Von Beginn an kontrollierten wir das Spielgeschehen, jedoch fehlte oft die Genauigkeit im letzten Zuspiel. Zu selten konnte unsere Mannschaft sich klare Torchancen herausspielen und wirklich gefährlich werden. In der 27. Minute erzielten wir nach einem schön getretenen Freistoß den verdienten Führungstreffer per Kopf. Nach dem Gegentreffer kam Bauerbach dann besser ins Spiel und unsere Mannschaft verlor ein wenig den Zugriff. In der zweiten Hälfte stellten wir wieder auf unser altbewährtes System um, was allerdings keine wirklichen Früchte trug. Unsere Mannschaft war um die Kontrolle des Spiels bemüht, während die Heimmannschaft mit Kontern versuchte, gefährlich zu werden. Es dauerte bis zur 62. Minute, bis wir nachlegen und das Ergebnis auf 2:0 erhöhen konnten. Viel passierte anschließend nicht mehr. Gegen Ende des Spiels wurde die Mannschaft aus Bauerbach nochmal etwas gefährlicher, doch unsere Defensive ließ nichts mehr anbrennen. Alles in allem ein verdienter Sieg auf äußerst trockenem und hohem Rasen. Defensiv konnte man die Fehler der Vorwochen minimieren und offensiv reichten ein Standard und ein gut gespielter Angriff zum Sieg“, resümierten Sebastian Sabo und Cedric Zimmermann die Partie.

Den zweiten Platz will das Obergrombacher Trainerteam weiter festigen: „Am kommenden Sonntag geht es in einem direkten Duell um den zweiten Platz gegen die Reserve aus Büchig. Ziel wird es sein, den zweiten Platz zu verteidigen und offensiv wieder zu alter Stärke zu finden!“

PROGNOSE:

Obergrombach setzt sich gegen Büchig II durch.