Gölshausen gastiert in Oberöwisheim

Für bleibenden Eindruck sorgte die überraschende Niederlage seiner Gochsheimer in Bruchsal bei Andreas Bauer: „Über das letzte Spiel lege ich den Mantel des Schweigens, das ist vielleicht das Beste. Ich bin maßlos enttäuscht über das Spiel.“

Einmal rollt der Ball beim SVG – und da dürfte auch Bauer mittendrin sein, wie er sagt: „Zum Spiel am Samstag gibt es nur eins zu sagen: Ich muss bzw. will mit 52 Jahren wahrscheinlich noch von Anfang an spiele, damit wir nicht absagen müssen. Das sagt schon alles, was bei uns in den kleinen Vereinen abgeht. Ich wünsche euch allen eine schöne Saisonabschluss.“

Eine gute Leistung attestierte Daniel Kreuzer seiner Mannschaft bei der Niederlage gegen Gölshausen: „Wir haben den Meister empfangen und in der ersten Halbzeit gut mitgehalten, so dass es ein Spiel auf Augenhöhe war. In der zweiten Halbzeit hat der Meister die Zügel in die Hand genommen und die individuelle Stärke eingesetzt. Trotzdem ein gutes Spiel meiner Mannschaft!“

Seinen eigenen Abschied aus Dürrenbüchig will Kreuzer nun gut gestalten: „Im letzten Spiel werden wir personell etwas angeschlagen sein, da einige Spieler fehlen werden. Wir wollen trotzdem ein gutes Spiel abliefern und diese gute Rückrunde für uns positiv gestalten.“

PROGNOSE:

Offener Ausgang im Mittelfeldduell.