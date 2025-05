Gölshausen gastiert in Dürrenbüchig

Zum dritten Mal in den letzten vier Aufeinandertreffen teilte Flehingen II durch ein 1:1 mit Büchig II die Punkte. „Mal wieder das mittlerweile fast schon traditionelle 1:1 gegen die Kickers aus Büchig. Im Gegensatz zu den beiden Wochen zuvor haben wir eine starke erste Hälfte gespielt und sind verdient in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas nachgelassen, ohne jedoch wirklich in Bedrängnis zu geraten. Doch nach einem indirekten Freistoß im eigenen Sechzehner mussten wir 20 Minuten vor dem Ende den Ausgleich hinnehmen. Der Punkt ist nach dieser Leistung und der über weite Strecken große Dominanz zu wenig. Aber es war trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung“, befand Tobias Kußmaul.

Dann richtet er schon den Blick nach vorne: „Nun steht das letzte Heimspiel der Saison an. Wir wollen unseren Fans nochmal eine gute Leistung zeigen und den Heimsieg holen.“

Die fünfte Niederlage in Serie gab es für den FV Bauerbach. Durch zwei Tore in der Schlussphase wurde das Gastspiel in Gochsheim eine bittere 0:5-Niederlage.

Die nächste Aufgabe wartet in Flehingen. Kann dort die Negativserie durchbrochen werden?

PROGNOSE:

Die Punkte bleiben in Flehingen.