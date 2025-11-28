Göksan Arslan übernimmt das Ruder bei Dersimspor Duisburg

Der 1. FC Dersimspor Duisburg sorgt für Schlagzeilen: Mit Göksan Arslan präsentiert der Verein einen neuen Cheftrainer, der nicht nur sportlich, sondern auch menschlich perfekt ins Profil passt. Der Vorstand hat hier zweifellos einen echten Coup gelandet.

Arslan, der zuletzt Viktoria Buchholz in der Bezirksliga coachte, bringt nicht nur ein beeindruckendes Maß an Erfahrung mit – er steht für Leidenschaft, klare Linien und absolute Hingabe. Genau diese Mischung ist es, die Dersimspor in die kommenden Spielzeiten tragen soll.

Besonders bemerkenswert: Für Arslan ist der Schritt zu Dersimspor eine wahre Herzensangelegenheit. Die starke Zuschauerzahl, die hohe Mitgliederbasis und die emotionale Verbundenheit der Fans zum Verein haben ihn sofort überzeugt. Für ihn ist es mehr als ein Job – es ist die Chance, ein lebendiges Vereinsumfeld zu prägen und gemeinsam neue Höhen zu erreichen.

Mit Arslan an der Seitenlinie darf man gespannt sein: Auf frischen Wind, auf neue Impulse und auf das, was mit einem echten Fußball-Enthusiasten möglich wird. Dersimspor sendet ein klares Signal: Hier beginnt etwas Großes.