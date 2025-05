Gökhan San tritt zurück – TSV 1865 Dachau auf Trainersuche

Dachau – Trainerwechsel beim Fußball-Landesligisten TSV Dachau 1865: Direkt nach der 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Wertingen am Samstag zog Gökhan San seine Konsequenzen und trat mit sofortiger Wirkung von all seinen Ämtern beim TSV 1865 zurück. Er wolle dem Verein die Chance geben, noch einen neuen Impuls für die restlichen Spiele der Saison zu setzen. Nachfolger wird der Spielertrainer der zweiten Mannschaft, Christian Doll.

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Vereinschef Wolfgang Moll bedankte sich bei Gökhan San ausdrücklich für die geleistete Arbeit. San habe vor allem im Juniorenbereich Enormes für den Verein geleistet. „Wir haben hier im Verein einen feinen Menschen kennenlernen dürfen, und wenn es geht, wird man sich sicherlich in der Zukunft wiedersehen. Nur jetzt war Handeln angesagt, da die sportliche Situation eben so ist wie sie ist.“ Das 65-Landesliga-Team war zuletzt nach drei Niederlagen in Folge auf den Abstiegs-Relegationsplatz abgerutscht.

Trainer Gökhan San will mit Rücktritt neuen Impuls im Abstiegskampf setzen