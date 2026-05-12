Gökhan Iscan sagt leise Servus - und bleibt HT 16 erhalten

Bei HT 16 wird der letzte Spieltag der Oberliga Hamburg zu einem besonderen Abend. Gegen TuRa Harksheide bestreitet Gökhan Iscan sein letztes Spiel als aktiver Fußballer. Der 38-Jährige beendet seine lange Laufbahn und wird ab der kommenden Saison Teil des Trainerteams.
Für den Verein ist es mehr als der Abschied eines Spielers. Iscan ist Kapitän, Führungsspieler und eine prägende Figur der vergangenen Jahre. Seit 2022 trägt er das Trikot von HT 16 und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass der Klub den Sprung in die Oberliga geschafft hat.
Iscans fußballerischer Weg ist lang und bemerkenswert. In der Jugend spielte er unter anderem für den FC St. Pauli in der U19-Bundesliga, später sammelte er Erfahrungen in zahlreichen höheren Amateurklassen. Allein in der Oberliga Hamburg kommt er auf 241 Einsätze, 31 Tore und 36 Vorlagen.
Seine Stationen lesen sich wie ein Querschnitt durch den Hamburger Amateurfußball: SC Condor Hamburg, SC Victoria Hamburg, FC Türkiye Wilhelmsburg, SV Curslack-Neuengamme, Meiendorfer SV - und schließlich HT 16. Dazu kamen Einsätze in anderen Oberligen, etwa in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Erfahrungen in der Futsal-Regionalliga und sogar der Schritt in die 2. türkische Liga.
HT 16 würdigt den Kapitän entsprechend deutlich. In der Vereinsmeldung heißt es: „Wenn es beim Verband eine ,Hall of Fame‘ gäbe, wäre ihm dort ein Platz ganz weit oben sicher.“ Der Verein verweist dabei auf seine Auswahlspiele, U-Länderspiele für Deutschland und die Türkei sowie seine Erfahrungen im Profibereich, in der Regionalliga, Oberliga und Landesliga.
Neben der sportlichen Vita hebt HT 16 vor allem die Persönlichkeit hervor. „Doch das Wichtigste: Er wurde überall geschätzt, respektiert und geliebt“, schreibt der Klub. Es ist ein Satz, der gut beschreibt, warum dieser Abschied besonders ist. Iscan war nicht nur ein Spieler mit Qualität, sondern einer, der in vielen Kabinen Spuren hinterlassen hat.
Am Freitagabend soll er nun noch einmal auf dem Platz gewürdigt werden. Der Verein ruft dazu auf, beim letzten Saisonspiel vorbeizukommen und dem Kapitän „die letzte Ehre auf dem Platz“ zu erweisen.
Ganz weg ist Iscan damit nicht. Ab der kommenden Saison wechselt er bei HT 16 ins Trainerteam. Für den Klub kann das wertvoll sein: Erfahrung, Spielverständnis und Menschenführung bringt er reichlich mit. Gerade nach dem Aufstieg und der Etablierung in der Oberliga kann ein solcher Übergang helfen, Wissen innerhalb des Vereins zu halten.
Für Iscan endet am Freitag eine aktive Laufbahn, in der er nahezu alles gesehen hat, was der ambitionierte Amateurfußball bieten kann. Für HT 16 beginnt zugleich ein neues Kapitel mit ihm - nur eben nicht mehr als Spieler auf dem Platz, sondern als Teil des Teams an der Seitenlinie.
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