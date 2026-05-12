Gökhan Iscan sagt leise Servus - und bleibt HT 16 erhalten Oberliga Hamburg: Beim Saisonabschluss gegen TuRa Harksheide steht bei HT 16 ein besonderer Abschied im Mittelpunkt: Gökhan Iscan beendet seine aktive Laufbahn - und bleibt dem Oberligisten in neuer Rolle erhalten. von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Hört auf: Gökhan Iscan. – Foto: IMAGO / Lobeca

Bei HT 16 wird der letzte Spieltag der Oberliga Hamburg zu einem besonderen Abend. Gegen TuRa Harksheide bestreitet Gökhan Iscan sein letztes Spiel als aktiver Fußballer. Der 38-Jährige beendet seine lange Laufbahn und wird ab der kommenden Saison Teil des Trainerteams.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für den Verein ist es mehr als der Abschied eines Spielers. Iscan ist Kapitän, Führungsspieler und eine prägende Figur der vergangenen Jahre. Seit 2022 trägt er das Trikot von HT 16 und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass der Klub den Sprung in die Oberliga geschafft hat. Viel gesehen, viel erlebt Iscans fußballerischer Weg ist lang und bemerkenswert. In der Jugend spielte er unter anderem für den FC St. Pauli in der U19-Bundesliga, später sammelte er Erfahrungen in zahlreichen höheren Amateurklassen. Allein in der Oberliga Hamburg kommt er auf 241 Einsätze, 31 Tore und 36 Vorlagen.

Seine Stationen lesen sich wie ein Querschnitt durch den Hamburger Amateurfußball: SC Condor Hamburg, SC Victoria Hamburg, FC Türkiye Wilhelmsburg, SV Curslack-Neuengamme, Meiendorfer SV - und schließlich HT 16. Dazu kamen Einsätze in anderen Oberligen, etwa in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Erfahrungen in der Futsal-Regionalliga und sogar der Schritt in die 2. türkische Liga. HT 16 würdigt den Kapitän entsprechend deutlich. In der Vereinsmeldung heißt es: „Wenn es beim Verband eine ,Hall of Fame‘ gäbe, wäre ihm dort ein Platz ganz weit oben sicher.“ Der Verein verweist dabei auf seine Auswahlspiele, U-Länderspiele für Deutschland und die Türkei sowie seine Erfahrungen im Profibereich, in der Regionalliga, Oberliga und Landesliga.