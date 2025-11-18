Göhring-Gala

Dass Sonneberg derzeit ein besonderes Händchen für Gegner aus Westthüringen hat, zeigte sich erneut: Nach dem 5:3 gegen Wacker Gotha und dem 8:0 gegen Bad Salzungen folgte nun der nächste deutliche Heimerfolg. Die Fans verabschiedeten ihr Team nach Abpfiff mit lang anhaltendem Applaus.

Schon früh ließ Sonneberg keinen Zweifel daran, wer das Spiel bestimmen würde. Moritz Michels Pfostentreffer war das erste Ausrufezeichen, wenig später eröffnete Göhring den Torreigen. Die Gastgeber blieben druckvoll, immer wieder prüfte Göhring Schweinas Keeper Pascal Holland-Moritz, der seine Mannschaft mit starken Paraden zunächst im Spiel hielt. Doch kurz vor der Pause schlug Sonnebergs Goalgetter erneut zu – eine sehenswerte Einzelleistung brachte das 2:0. Schweina setzte nur wenige Nadelstiche. Ein Freistoß nach 40 Minuten und ein Abschluss von Kilian Pfaff kurz vor dem Pausenpfiff blieben die einzigen echten Momente der Gäste-Offensive im ersten Abschnitt. Sonnebergs Torwart Lukas Heß war beide Male zur Stelle.

Direkt nach Wiederanpfiff legte Sonneberg nach. Ein präziser Pass von Robin Fischer leitete das 3:0 durch Philip Wittmann ein, der den Ball vom Innenpfosten ins Netz setzte. Zwar gelang Schweina durch Stefan Heller kurz darauf der Ehrentreffer, doch Wittmann stellte mit einem Traumtor den alten Abstand wieder her. Der Gegentreffer ärgerte Heß besonders, denn zuvor hatte seine Hintermannschaft den Ball gleich zweimal erobert, ihn aber wieder preisgegeben. Die Schlussphase gehörte dann erneut Louis Göhring – trotz Rückenschmerzen drehte der Stürmer noch einmal auf und schnürte innerhalb von nur 60 Sekunden einen weiteren Doppelpack. Spätestens jetzt war der Widerstand der Gäste endgültig gebrochen.

Kilian Pfaff (Kapitän FC Schweina-Gumpelstadt): „Sonneberg war heute die klar bessere Mannschaft. Wir hatten über 90 Minuten zu wenig Kontrolle und zu viele Einzelaktionen. Sonneberg hat mehr zweite Bälle gewonnen und war insgesamt gefährlicher. Wir hätten früher rausrücken müssen, das hat nicht funktioniert. Nach dem 1:3 war kein richtiges Aufbäumen mehr da. Unser Spiel war zu schwach – und das gute Spiel der Sonneberger konnten wir nicht unterbinden.“