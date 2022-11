Göggelsbuch gewinnt Kellerduell

Thomas Endres führt die DJK zum 3:0-Heimsieg über den TSV Wolfstein.

Am 14. Spieltag der Kreisliga Ost hat die DJK Göggelsbuch ihre Hausaufgaben mit Bravour bewältigt und das Kellerduell vor heimischem Publikum gegen Tabellennachbar TSV Wolfstein mit 3:0 (1:0) für sich entschieden. Damit distanzierte sich die DJK weiter von der Abstiegszone, der Vorsprung auf Relegationsrang elf, den die Wolfsteiner belegen, beträgt nun acht Zähler.



„Es war ein verdienter Sieg, auch in dieser Höhe. Ich bin kein Freund davon, Spieler hervorzuheben, aber Thomas Endres hatte mit seinem Assist zum 1:0 und mit dem Treffer zum 3:0 entscheidenden Anteil am Sieg. Defensiv haben wir bis auf einen Torschuss nichts zugelassen“, freute sich DJK-Trainer Dominik Pöllet.

Das Spiel wurde von Anfang an durch viele Fouls auf beiden Seiten immer wieder unterbrochen, sodass kein richtiger Spielfluss zustande kam. Nach einem Freistoß von Michael Gerngroß in der dritten Minute schoss Peter Muschaweck knapp über das Tor. Von Wolfstein war zu diesem Zeitpunkt nicht viel zu sehen. Nach 20 Minuten setzte sich Endres über rechts durch und bediente mit seiner Flanke Andreas Häusler, der den Ball ins Tor köpfte. Der Schiedsrichter entschied jedoch auf Abseits. Fünf Minuten vor der Halbzeit waren es erneut eine Endres-Flanke und ein ungehinderter Kopfball von Häusler, die die DJK nun regelkonform in Führung brachten (40. Minute). In der 43. Minute kam auch Wolfstein zur ersten nennenswerten Chance, allerdings parierte Göggelsbuchs Schlussmann Marco Muschaweck den Schuss von Christoph Meier aus 16 Metern mühelos.