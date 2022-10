Göggelsbuch bleibt zum fünften Mal in Folge ungeschlagen

So., 02.10.2022, 15:00 Uhr

Rumpfkader der DJK feiert einen verdienten Punktgewinn gegen den TSV Feucht.

Am 8. Spieltag der Kreisliga Ost hat die DJK Göggelsbuch ihre Erfolgsserie fortsetzen können. Beim verdienten 2:2 (1:1) im Heimspiel gegen den TSV Feucht blieb die Mannschaft von Trainer Dominik Pöllet zum fünften Mal in Folge ungeschlagen – auch wenn der DJK aufgrund von Urlaub und Verletzungen nur elf Mann des Kreisliga-Kaders zur Verfügung standen. „Prinzipiell wollten wir gegen Feucht zuhause natürlich drei Punkte holen, aber je länger das Spiel zu Ende war, desto mehr kann ich mit dem Punkt leben. Die Vorzeichen waren alles andere als optimal. Zehn Feldspieler und drei davon mit gesundheitlichen Problemen. Die Jungs haben alle durchgebissen, großes Kompliment. Auch wenn der Ausgleich erst kurz vor Schluss zu Stande kam, glaube ich, dass wir nicht so viel besser waren, dass wir den Sieg unbedingt verdient gehabt hätten“, sagte ein durchaus zufriedener Pöllet.

Die Begegnung war gerade einmal zehn Minuten alt, als der Gast aus Feucht mit der ersten Chance in Führung ging: Auf schwer bespielbarem Rasen verlor ein Göggelsbucher Spieler im eigenen Strafraum den Ball im Zweikampf gegen Stephan Löhr. Dessen Querpass musste Qendrim Veliqi nur noch zum 1:0 einschieben. Der Gastgeber ließ sich aber nicht beeindrucken und kam durch David Lukas zur ersten Chance. Sein Schuss aus 18 Metern strich am Pfosten vorbei. Danach verflachte das Spiel im Dauerregen. Die Gäste hatten zwar leichte Vorteile, konnten sich aber keine weiteren Torchancen mehr erarbeiten. Dagegen gelang der DJK in der 45. Minute doch noch der Ausgleich. Bei einem Freistoß von Michael Gerngroß hielt ein Feuchter Abwehrspieler den Mittelstürmer Andreas Häusler fest und zog ihn zu Boden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Gerngroß sicher zum 1:1-Pausenstand.