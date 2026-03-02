Göbs' besondere Geschichte

Unter schwierigen Vorzeichen angereist – mit Personalsorgen, gesperrtem Trainer und noch ohne Sieg im Jahr 2026 – bewiesen die Gäste aus der Thüringer Rhön einmal mehr, dass sie im Stile eines gallischen Dorfes stets „aufmüpfig“ werden können.
Die Partie begann alles andere als optimal für die Gäste. Bereits in der Anfangsphase nutzte Jena einen individuellen Fehler eiskalt aus: Frank Bobkiewicz traf zur frühen Führung für den Spitzenreiter und sorgte für einen Auftakt nach Maß. Es schien, als würde der Favorit frühzeitig alles in die erwarteten Bahnen lenken.
Doch Borsch schüttelte den Rückstand schnell ab. Mit enger Staffelung zwischen den Ketten, diszipliniertem Verschieben und hoher Laufbereitschaft machten die Rhöner den Hausherren das Leben schwer. Jena hatte zwar viel Ballbesitz, fand jedoch kaum zwingende Lücken. Großchancen blieben auf beiden Seiten bis zur Pause Mangelware.
Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste mutiger. Erste Torannäherungen ließen erkennen, dass sich hier etwas entwickeln könnte – doch SCHOTT-Keeper Pfeil war auf der Höhe. Eigentlich war Fabian Göb für dieses Spiel gar nicht eingeplant. Nach dem Langensalza-Spiel hatte sein Oberschenkel aufgrund von Überlastung – Nachwirkungen seiner Verletzungen aus der Vorbereitung – dichtgemacht. „Ich persönlich war eigentlich gar nicht für einen Einsatz vorgesehen. Wir haben uns dann aber drauf geeinigt, die letzten 20 Minuten zu versuchen, ohne wirklich in intensive Sprints zu gehen“, erklärte Göb später.
Doch manchmal schreibt der Fußball seine eigenen Geschichten. Kaum auf dem Platz, zog Göb Sekunden nach seiner Einwechslung dann doch einen Sprint an. Musterhaft von Louis Dittmar in Szene gesetzt, traf er mit dem linken Fuß per Dropkick sehenswert ins lange Eck – der Ball schlug unhaltbar ein (72.). Der umjubelte Ausgleich war perfekt. Ausgerechnet der angeschlagene Joker avancierte zum Matchwinner. In der Schlussphase drückte Jena noch einmal auf den Siegtreffer. Über 90 Minuten waren die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft, hatten deutlich mehr Ballbesitz – doch Borsch verteidigte leidenschaftlich, warf sich in jeden Zweikampf und arbeitete alles weg. Kurz vor dem Abpfiff bot sich den Gästen sogar die große Chance auf den Coup. Theo Marschall traf jedoch nur den Querbalken. Ein Auswärtssieg wäre womöglich des Guten zu viel gewesen.
So blieb es beim 1:1 – der dritten Punkteteilung im Jahr 2026 und bereits dem achten Unentschieden insgesamt. Die Mannschaft von Andreas Mannel befindet sich weiter im „Eichhörnchenmodus“ auf dem Weg zum Klassenerhalt. In der kommenden Woche kehrt Mannel an die Seitenlinie zurück – vielleicht steht dann auch Matchwinner Göb wieder in der Startelf.
Göbs Fazit fiel ehrlich aus: „Die Jenaer waren über 90 Minuten mit Ball die stärkere Mannschaft, wie es auch zu erwarten war. Unterm Strich sicher ein glücklicher Punkt für uns. Jena war über 90 Minuten die bessere Mannschaft, wurde aber selten zwingend.“