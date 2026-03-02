Göbs' besondere Geschichte Beim Tabellenführer SV SCHOTT Jena erkämpfte sich der Aufsteiger SV Borsch 1925 ein 1:1 – und setzte damit ein weiteres Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt. von André Hofmann · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Julius Schwalenberg

Unter schwierigen Vorzeichen angereist – mit Personalsorgen, gesperrtem Trainer und noch ohne Sieg im Jahr 2026 – bewiesen die Gäste aus der Thüringer Rhön einmal mehr, dass sie im Stile eines gallischen Dorfes stets „aufmüpfig“ werden können.

Früher Rückschlag für Borsch Die Partie begann alles andere als optimal für die Gäste. Bereits in der Anfangsphase nutzte Jena einen individuellen Fehler eiskalt aus: Frank Bobkiewicz traf zur frühen Führung für den Spitzenreiter und sorgte für einen Auftakt nach Maß. Es schien, als würde der Favorit frühzeitig alles in die erwarteten Bahnen lenken.

Doch Borsch schüttelte den Rückstand schnell ab. Mit enger Staffelung zwischen den Ketten, diszipliniertem Verschieben und hoher Laufbereitschaft machten die Rhöner den Hausherren das Leben schwer. Jena hatte zwar viel Ballbesitz, fand jedoch kaum zwingende Lücken. Großchancen blieben auf beiden Seiten bis zur Pause Mangelware. Erster Ballkontakt und Punktgewinn Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste mutiger. Erste Torannäherungen ließen erkennen, dass sich hier etwas entwickeln könnte – doch SCHOTT-Keeper Pfeil war auf der Höhe. Eigentlich war Fabian Göb für dieses Spiel gar nicht eingeplant. Nach dem Langensalza-Spiel hatte sein Oberschenkel aufgrund von Überlastung – Nachwirkungen seiner Verletzungen aus der Vorbereitung – dichtgemacht. „Ich persönlich war eigentlich gar nicht für einen Einsatz vorgesehen. Wir haben uns dann aber drauf geeinigt, die letzten 20 Minuten zu versuchen, ohne wirklich in intensive Sprints zu gehen“, erklärte Göb später.