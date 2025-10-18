Göbhardt lässt die »Quecken« jubeln - Würzburg sendet Lebenszeichen!

Ob es am Ende das viel-gepriesene Spitzenspiel an diesem 15. Spieltag der Bayernliga-Nord gewesen ist, darüber darf innerhalb der Fußball-Fangemeinschaften in den kommenden Tagen noch getrost diskutiert werden. Fakt ist: Der ASV Neumarkt muss nach der heutigen 0:2-Heimniederlage gegen den SC Eltersdorf den "Platz an der Sonne" in der Tabelle vorerst räumen. Wesentlichen Anteil daran trägt Quecken-Kicker Maximilian Göbhardt, der mit seinen beiden Treffern die Zurawka-Elf zählermäßig quasi im Alleingang erledigte - und seine Mannschaft auf Rang eins beförderte.

Mit einem beeindruckenden wie überraschenden Lebenszeichen unter dem (vorübergehenden) Neu-Trainer Dennie Michel meldet sich Tabellenschlusslicht Würzburg in der Liga zurück. Mussten die Unterfranken am vorausgegangenen Spieltag noch im Keller-Duell gegen Großschwarzenlohe Federn lassen (1:2), gelang ihnen diesmal gegen den bärenstarken Aufsteiger aus Stadeln ein 2:1-Sieg, der beim WFV wieder Hoffnung aufkeimen lässt. Zwar trägt man weiterhin die Rote Laterne, doch in der Tabelle ist man in Sachen Punktestand nun gleichauf mit den Mannen von Flo Bauer.

Dessen Großschwarzenloher Spieler hatten - wenn sie dem Gegner auch phasenweise recht gut Paroli bieten konnten - im heimischen FRAPACK-Stadion das Nachsehen gegen den favorisierten ASV Cham. Absolut bemerkenswert: Binnen 17 Minuten fielen satte fünf Tore in Hälfte eins. Endstand: 4:2 für die Maloku-Elf.

Im Duell zwischen dem FC Eintracht Bamberg und der DJK Gebenbach sahen die Zuschauer ein intensives und kampfbetontes Spiel, das die Gäste aus der Oberpfalz knapp, aber verdient mit 1:0 (0:0) für sich entschieden. Das Tor des Tages erzielte Dominik Späth zur Stunden-Marke. Überschattet wurde die Partie jedoch von einem schweren Zusammenprall kurz vor Schluss, nach dem das Spiel nicht mehr fortgesetzt wurde.

Die Partie drehen konnte der SSV Jahn Regensburg II, der sich nach einem 0:1-Rückstand kurz vor Schluss noch mit einem 2:1-Erfolg gegen Bayern Hof über die Ziellinie schleppte. Für die Truppe von Christoph Jank war's der dritte Sieg in Folge, der die Donaustädter von Rang fünfzehn auf vierzehn vorrücken lässt.